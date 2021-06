Einkaufen

Warum im Einzelhandel in der Region gestreikt wird

Die Sonne mag über dem Handel gerade noch nicht so recht scheinen. Der Grund: Tarifstreit.

Plus Die Geschäfte sind wieder offen, aber nun sorgt die Tarifrunde für Ärger. Auch in Augsburg, Ingolstadt, Graben oder Neu-Ulm legten die Beschäftigten die Arbeit nieder.

Von Stefan Küpper

Nach der Öffnung ist also mitten im Warnstreik. Und das macht die Sache für alle Beteiligten gerade nicht unbedingt leichter. Da gehen die Infektionszahlen runter, die Temperaturen steigen und die Innenstädte füllen sich nach Monaten der Corona-Tristesse allmählich wieder. Aber die Sonne mag über dem Handel gerade noch nicht so recht scheinen. Der Grund: Tarifstreit. Und: Arbeitsniederlegungen. Auch in der Region.

