So will die EU gegen Mundtot-Klagen vorgehen

Obwohl die Meinungsfreiheit in Europa als hohes Gut gepriesen wird, landen immer häufiger Menschen vor Gericht, die Missstände anprangern.

Sie wollte öffentlich machen, wie hoch die Pestizidbelastung in Weinen aus dem renommierten Anbaugebiet Bordeaux ist. Die Quittung: Auf Valérie Murat prasselte eine Forderung von mehr als 125.000 Euro ein. Zu dieser Schadensersatzzahlung hatte ein Gericht die französische Umweltaktivistin im Februar verurteilt, weil sie laut Entscheid die Reputation einer der wichtigsten Weinbauregionen der Welt verunglimpfte. Dabei ging es nicht einmal darum, dass die Richter die von einem unabhängigen Labor bestätigten Pestizidrückstände nicht als erwiesen ansahen. Es habe jedoch, so hieß es, der Hinweis gefehlt, dass die Werte unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen.

Damit bewertete das Gericht den Tatbestand der Rufschädigung als erwiesen. Die Bordeaux-Winzer jubelten. Murat kündigte Berufung an. Und in Brüssel sahen sich die EU-Parlamentarier in ihren Warnungen vor der zunehmenden Anzahl von sogenannten SLAPP-Urteilen bestätigt. Das Akronym steht für „Strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung“ (auf Englisch: „Strategic Lawsuits against Public Participation“) und bezeichnet unverhältnismäßige Prozesse gegen Privatpersonen, oft Investigativjournalisten oder Aktivisten, die Missstände publik machen.

Die Abkürzung erinnert an das englische Wort für Ohrfeige

Das Wort erinnert an „slap“, Ohrfeige. Als solche wirken die Einschüchterungsversuche oft für die Betroffenen. Nun stimmte das Europäische Parlament in Brüssel mit großer Mehrheit einem Initiativbericht zu, mit dem die Abgeordneten die EU-Kommission dazu auffordern, einen Rechtsakt gegen diese missbräuchlichen Klagen vorzulegen. Gleichwohl appellierten sie auch an die Mitgliedstaaten, nationale Gesetze zu erlassen. „Unsere Gerichte werden ausgenutzt, um Menschen zum Schweigen zu bringen“, sagte der rechtspolitische Sprecher der Sozialdemokraten, Tiemo Wölken. Die Klagen „untergraben das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung“. Deshalb sollte ein europäischer Rechtsakt klarstellen, „dass Klägerinnen und Kläger bei Zivilverfahren mit Bezug zur öffentlichen Debatte beweisen müssen, dass der Rechtsweg nicht missbraucht wird“, so der SPD-Europaabgeordnete.

Neben der Forderung einer verbindlichen Richtlinie über gemeinsame und wirksame Schutzmaßnahmen in der EU sind auch Unterstützungsleistungen für Betroffene geplant. Zum Beispiel soll eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet werden, in der man juristische und finanzielle Hilfe erhalten kann. Nach Ansicht der Parlamentarier reiht sich der Prozess gegen Valérie Murat ein in Aufsehen erregende Versuche von einflussreichen Unternehmen, Institutionen oder mächtigen Personen, Kritiker mit den Mitteln der Justiz mundtot zu machen.

In Polen wurden LGBT-Aktivistinnen vor Gericht gezerrt

Denn die Verfahren kosten Nerven, viel Zeit und noch mehr Geld. Nur wenige wagen die Konfrontation. Darunter Karl Bär, der mittlerweile für die Grünen im Bundestag sitzt. Er steht vor Gericht in Österreich, da er als Agrarreferent des deutschen Umweltinstituts mit einer Kampagne auf den hohen Pestizideinsatz im Südtiroler Apfelanbau hingewiesen hat. Damals äußerst publikumswirksam. Aber seitdem muss er sich gegen die Vorwürfe der üblen Nachrede und Markenfälschung wehren. In Polen wurden Queer-Aktivistinnen und -Aktivisten von gleich mehreren lokalen Regierungen wegen Verleumdung vor Gericht gezerrt, weil sie den „Atlas of Hate“ erstellt haben. Durch die interaktive Karte erfuhr die Welt von den Anti-LGBT-Bestimmungen in zahlreichen polnischen Städten und Kommunen.

Zu den bekanntesten Fällen gehört jener von Daphne Caruana Galizia. Als die investigative Journalistin am 16. Oktober 2017 in der Nähe ihres Hauses im Norden Maltas in ihrem Auto in die Luft gesprengt wurde, liefen mehr als 40 zivil- und strafrechtliche Klagen gegen sie. Die Bloggerin prangerte in ihren Berichten regelmäßig Regierungskorruption, Bestechung, illegalen Handel, Geldwäsche und Offshore- Finanzgeschäfte in Malta an und beleuchtete den Filz zwischen Regierung, Wirtschaft und Halbwelt.

Dass Journalisten, Umweltschützer oder Menschenrechtsaktivisten wegen ihrer öffentlichen Kritik angezeigt werden, lässt sich in Europa immer häufiger beobachten. Es gehe jedoch nicht nur um einzelne Staaten, sondern es handle sich um ein „systematisches Problem“, stellt die EU-Kommission fest. So ergab eine Untersuchung von Greenpeace, dass zwischen 2018 und 2019 die Zahl der SLAPP-Klagen um 75 Prozent zugenommen hat. Während diese Rechtslücke in den USA und Kanada geschlossen ist, gibt es bislang in keinem EU-Mitgliedstaat ein Gesetz dagegen. Die Brüsseler Behörde hat bereits angekündigt, bis Mitte nächsten Jahres einen Gesetzesentwurf dazu vorzulegen.