vor 32 Min.

Europa muss in der Corona-Krise um Italiens Wirtschaft bangen

Die Regierung in Rom hat 100 Milliarden Euro für die Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise bereitgestellt. Doch die Gründe für die Malaise wurzeln tiefer.

Das Grandhotel Villa d’Este liegt malerisch am Comer See. Hier findet immer im Spätsommer das Ambrosetti-Wirtschaftsforum statt. Die Granden der italienischen Wirtschaft und Politik kommen hier jährlich zusammen, um über Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Wachstum zu debattieren. Das Szenario am Westufer des Sees in der Lombardei wirkt so zauberhaft und sorgenfrei wie immer, doch das Gegenteil ist diesmal der Fall. Denn heuer gilt es, wirtschaftlich eine Weltkrise infolge der Corona-Pandemie zu stemmen, besonders in Italien.

Mattarella: Verantwortung für kommende Generationen zeigen

Staatspräsident Sergio Mattarella schaltete sich vor Tagen zu und mahnte, die Politik müsse sich aus Verantwortung für kommende Generationen auf der Höhe zeigen, wenn sie demnächst über den Geldfluss aus Brüssel verfügen könne. Papst Franziskus verlangte in einem Grußwort ein Umdenken in der Wirtschaft, das fortan den Menschen und weniger Finanzen und Profit in ihr Zentrum stellen möge.

Viele Worte werden in Cernobbio ausgetauscht. Die Dramatik der Lage hingegen beschreiben Nachrichten wie die eines Unternehmers aus Florenz von Ende August. Der 44-jährige Restaurantbesitzer nahm sich das Leben. Angesichts der unsicheren Zukunft habe er alle Hoffnung verloren, berichtete sein Bruder. "Unser Schrei wurde gehört, aber er wurde noch nicht in konkrete Aktionen umgewandelt", sagte Aldo Cursano, Vorsitzender des Handelsverbandes Confcommercio Florenz.

Seit März gibt es 100 Milliarden Euro an Hilfsgeldern aus Rom

Seit dem Lockdown im März hat Italiens Regierung Hilfsgelder in Höhe von 100 Milliarden Euro bereitgestellt, um die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg abzufedern.

Ganz besonders ist der Tourismus- und Gastgewerbesektor betroffen, der trotz guter Geschäfte im Ferienmonat August für 2020 mit Verlusten von 100 Milliarden Euro rechnet. Laut Statistikbehörde Istat haben sechs von zehn Tourismusunternehmen Zweifel an ihrem Überleben. 70 Prozent der Hotels und Gaststätten in Kunst- und Kulturstädten wie Rom oder Florenz haben nach dem Lockdown nicht wieder geöffnet, am Meer und in den Bergen blieben 20 Prozent geschlossen.

Die italienische Tourismusbranche setzt auf den Winter

"Die große Hoffnung ist, dass die Erholung ab Weihnachten beginnt", heißt es beim Tourismusverband Confturismo. Doch wie realistisch dieser Wunsch ist, weiß angesichts der auch in Italien steigenden Infektionszahlen und der bevorstehenden Grippesaison derzeit niemand.

Vor dem Sommer lag die Hoffnung bei den italienischen Unternehmern auf dem nun beginnenden Herbst. Der begann allerdings mit der kühlen Dusche. Istat meldete einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von knapp 13 Prozent im zweiten Trimester. Betroffen sind fast alle Bereiche der italienischen Wirtschaft von der Industrie über Handel, Transport, Logistik bis hin zur Bauwirtschaft. Finanzminister Roberto Gualtieri erhofft sich einen "ganz großen Schub" für das dritte Trimester.

Ob der kommen wird, hängt nicht nur vom Verlauf der Pandemie, sondern zum Teil auch von der Regierung selbst ab. Die Ausgangsposition ist im Vergleich zu den Nachbarländern besonders kompliziert. Seit 20 Jahren kann Italien kein echtes Wachstum vorweisen, das Bruttosozialprodukt liegt nach Finanz-, Schuldenkrisen und Corona-Pandemie derzeit auf dem Niveau von 1993.

Chronische Probleme in Italien: Bürokratie, eine langsame Justiz

"Kein anderes Land hat so einen großen Schritt zurück gemacht wie Italien, weil andernorts das Wachstum robuster war", sagt Ignazio Visco, Gouverneur der Banca d’Italia. Schuld daran sei nicht nur Corona, sondern Versäumnisse in den Bereichen Innovation und Bildung. Italiens weitere chronische Probleme sind bekannt: überbordende Bürokratie und eine langsame Ziviljustiz. Im Juli verabschiedete das Parlament eine Bürokratie-Reform. Auf eine Justizreform, wie sie auch die EU anmahnt, wartet das Land weiter.

Der Herbst wird auch deshalb entscheidend, weil Italien nun klarmachen muss, wie die EU-Hilfsgelder ausgegeben werden sollen. Rom kann mit bis zu 300 Milliarden Euro aus Brüssel rechnen. Bis zum 15. Oktober will die Regierung Conte einen detaillierten Ausgabeplan vorlegen.

Italiens wirtschaftliche Erholung hängt schließlich davon ab, wie schnell und sinnvoll das Geld ausgegeben wird.

Über alle Entwicklungen rund um die Corona-Krise informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen