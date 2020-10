vor 18 Min.

Ex-Audi-Chef vor Gericht: Verteidiger sind am Zug

Der zweite Verhandlungstag im ersten Strafprozess zum Dieselskandal hat - wie mit Spannung erwartet - mit den Opening-Statements der Verteidigung begonnen.

Von Stefan Küpper

Der Prozess-Auftakt vergangene Woche hatte zunächst der Staatsanwaltschaft gehört, die einen Tag lang die 92-seitige Anklageschrift vortrug und dem früheren Audi-Chef Rupert Stadler, dem ehemaligen Chef der Audi-Motoren-Entwicklung, Wolfgang Hatz, sowie den zwei Ingenieuren Giovanni P. und Henning L. Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorwirft. Während die beiden Techniker weitgehend geständig sind, bestreiten sowohl Hatz als auch Stadler die Vorwürfe der Anklage. Das ist die Ausgangslage zu Beginn des zweiten Prozesstages.

Verteidiger im Dieselskandal-Prozess: Wenn, dann gehört Audi auf die Anklagebank

Am Dienstagmorgen schlug dann die Stunde der Anwälte. Den Auftakt machte Walter Lechner, der Verteidiger des angeklagten Ingenieurs Giovanni P. Sein Mandant, so machte Lechner seine Verteidigungslinie gleich klar, sei bei Audi auf einer mittleren Ebene gewesen, es habe aber noch vier Ebenen über ihm gegeben. P. habe keinerlei Entscheidungsbefugnis gehabt, was die Zulassung von Autos, also auch der fraglichen über 400.000 mit Schummelsoftware bestückten Autos, angehe. Das Projekt "Clean Diesel" sei eine strategische Unternehmensentscheidung gewesen, solche aber würden im Unternehmensvorstand getroffen, so Lechner. Das Herstellen eines Wagens sei nicht das Werk eines Einzelnen, sondern von vielen, betonte der Verteidiger: "Wenn jemand auf die Anklagebank gehört, dann nicht P., sondern Audi." Die Verantwortung, die P. zugeschrieben werde, entspreche nicht seiner Rolle.

Maximilian Müller, der Verteidiger von Henning L., betonte die "Schlüsselrolle", die seinem Mandanten bei der Aufklärung des Abgasskandals zukomme - sowohl in den USA als auch in Deutschland. L. werde sich umfassend, wohl über die Dauer von drei Verhandlungstagen, einlassen. Sein Mandant sehe seine Verantwortung, betonte Müller. Allerdings verwies der Anwalt auf die sehr hierarchische Unternehmenskultur bei Audi, die damals, als der Skandal seinen Anfang nahm, geherrscht habe.

Am Nachmittag sollen die Verteidiger von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler sprechen

Gerson Trüg, einer der beiden Anwälte von Wolfgang Hatz, wies in einem ebenfalls ausführlich gehaltenen Statement die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft an seinem Mandanten zurück. Die Kernaussage in aller Kürze zusammengefasst: Hatz sei weder über die fraglichen Manipulationen informiert gewesen, noch habe er diese gebilligt, noch hätte er sie gebilligt. Die Staatsanwaltschaft nahm den Vortrag teilweise leise lächelnd zur Kenntnis.

Am Nachmittag nun wird das Eröffnungsstatement der Stadler-Verteidiger erwartet. Stadler verfolgte die Verhandlung, wie schon zum Prozess-Auftakt, ruhig und gelassen.

