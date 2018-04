vor 21 Min.

Facebook stellt eigene Definition von Terrorismus vor

Facebook legt eine eigene Definition von Terrorismus vor und will künftig stärker gegen extremistische Inhalte vorgehen.

Facebook hat eine Definition von Terrorismus vorgelegt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, stärker gegen extremistische Inhalte vorzugehen.

Facebook hat am Montag eine eigene Definition von Terrorismus vorgelegt: "Jede Nichtregierungsorganisation, die vorsätzliche Gewalttaten gegen Personen oder Eigentum begeht, um eine zivile Bevölkerung, Regierung oder internationale Organisation einzuschüchtern, um ein politisches, religiöses oder ideologisches Ziel zu erreichen." Demnach seien Regierungen nach rechtlichem Verständnis und unter bestimmten Umständen berechtigt, Gewalt anzuwenden.

Facebook löscht mehr extremistische Inhalte

Facebook gibt an, härter denn je gegen extremistische Inhalte vorzugehen: Das weltgrößte soziale Netzwerk soll demnach im ersten Quartal 2018 hunderttausende Beiträge gelöscht habem, die im Bezug zu Terrororganisationen wie Islamischer Staat oder Al-Kaida stehen. Ingesamt seien 1,9 Millionen Beiträge entweder gelöscht oder mit Warnhinweisen versehen worden. Das sei doppelt so viel wie im vorherigen Quartal.

Facebook-Richtlinien zum Umgang mit Hass 1 / 9 Zurück Vorwärts Den Kommentar "Lasst uns fette Kinder verprügeln" zu schreiben, ist laut Facebook-Richtlinien kein Problem. Ebenso "Um der Schlampe das Genick zu brechen, musst du möglichst viel Druck auf die Mitte ihrer Kehle ausüben". Begründung: Beides wird nicht als glaubhafte Bedrohung angesehen.

Nicht in Ordnung hingegen ist der Kommentar "Jemand sollte Trump erschießen". Er muss gelöscht werden, da Donald Trump als Staatsoberhaupt in eine besonders schützenswerte Kategorie fällt. Auch "Stecht sie ab und werdet der Schrecken der Zionisten" wird als glaubhafte Berdohung angesehen und somit gelöscht.

Videos von gewaltvollen Toden müssen nicht unbedingt gelöscht werden. Sie könnten Verständnis für psychische Erkrankungen schaffen, meint Facebook.

Fotos, die den körperlichen Missbrauch von Kindern zeigen, müssen nur dann gelöscht werden, wenn sie mit Freude oder aus sadistischen Gründen veröffentlicht werden.

Fotos von Tierquälerei können ohne Probleme geteilt werden. Nur besonders schlimme Fotos werden als "verstörend" markiert. Videos von Tierquälerei werden gelöscht.

Jegliche "handgemachte" Kunst, die Nacktheit oder Sexualität darstellt, ist in Ordnung. Digitale Kunst, die nackte Menschen zeigt, wird hingegen gelöscht.

Videos von Abtreibungen sind okay, solange keine nackten Menschen darin zu sehen sind.

Menschen, die sich selbst verletzen, können davon problemlos ein Video live streamen - auch einen Suizidversuch. Die Begründung: "Facebook möchte niemanden zensieren oder bestrafen, der sich in einer Notlage befindet."

Quelle: The Guardian

Extremistische Inhalte hat Facebook hauptsächlich selbst entdeckt

Dabei wurden 99 Prozent der Beiträge von automatisierter Software ausfindig gemacht oder von eigenen Prüfern entdeckt. Nur ein Prozent musste von Nutzern gemeldet werden. Laut Facebook seien die Beiträge im Schnitt weniger als eine Minute auf der Plattform verfügbar gewesen sein. Dafür hat Facebook ein eigenes Team eingerichtet, dass im Juni des vergangenen Jahres von 150 auf 200 Mitarbeiter aufgestockt wurde. Und das Team solle noch weiter wachsen, so ein Sprecher von Facebook. Anfang März hatte die Europäische Kommission neue Richtlinien zur Entfernung terroristischer und anderer illegaler Inhalte auf Facebook und anderen Online-Plattformen erlassen, um den Druck auf die Anbieter zu erhöhen. Zuletzt stand der Konzern in der Kritik, weil Nutzerdaten an Dritte weitergegeben wurden. (AZ)

