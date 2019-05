Feneberg packt Sanierung an

Während in Berlin die Umweltminister aus über 30 Staaten tagen, hat ein Forschungsinstitut einen Plan für die Energiewende vorgelegt. Das Papier birgt jede Menge Konfliktpotenzial

Mindestlohn

Mindestens 515 Euro für Azubis?

Bildungsministerin Anja Karliczek will eine Untergrenze für Lehrlingsgehälter. Im Handwerk und in der FDP kommt das nicht gut an.