ICE-Trasse, B12-Ausbau: Bauern schlagen wegen Flächenverbrauchs Alarm

Plus Bauprojekte wie die geplante ICE-Trasse Ulm-Augsburg oder neue Gewerbegebiete und Siedlungen kosten wertvollen Boden. Der Bauernverband schlägt Alarm.

Es ist nur ein Beispiel, über das Markus Müller, Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes, aber ganz besonders den Kopf schütteln muss. Zwischen Buchloe und Kempten soll die Bundesstraße 12 ausgebaut werden, was angesichts des hohen Verkehrsaufkommens Sinn hat. Weshalb aber nicht nur links und rechts der Fahrbahn Seitenstreifen entstehen sollen, sondern auch ein vier Meter breiter Mittelstreifen hinzukommt, ist für Müller nur schwer verständlich. Denn der Flächenverbrauch dieser Maßnahme – auf rund 60 Kilometer Länge – sei enorm.