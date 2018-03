Fluggäste fordern nach Storno Geld zurück - BGH verhandelt

Stahl- und Aluminiumzölle

Malmström und Altmaier wollen Handelsstreit mit USA lösen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will in Washington Ausnahmen für die Europäer bei Stahl- und Aluminiumzöllen erreichen. Seinen anfänglichen Optimismus nahm er später wieder etwas zurück. Am Dienstag kommt EU-Kommissarin Malmström zu Hilfe.