Airbus und IG-Metall nehmen Verhandlungen über deutsche Produktionsstandorte wieder auf

Exklusiv Über die Neuaufstellung der Flugzeugfertigung in Deutschland soll am Dienstag eine weitere Verhandlungsrunde stattfinden

Im Streit um den Umbau des Airbus-Konzerns und die Neuaufstellung der Flugzeugfertigung in Deutschland, soll am kommenden Dienstag eine weitere Verhandlungsrunde zwischen der IG Metall und dem Airbus-Konzern in Hamburg stattfinden. Das sagte der 1. Bevollmächtigte und Geschäftsführer der IG Metall Augsburg, Michael Leppek, unserer Redaktion. Zwei vorherige Gesprächsrunden waren ohne Ergebnis geblieben.

Am Donnerstag haben sich die Ministerpräsidenten von Bayern und Niedersachsen, Markus Söder ( CSU) und Stephan Weil ( SPD) in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt und sie gebeten, das Gespräch mit dem Airbus-Vorstand zu suchen.

Gewerkschaft und Betriebsrat kämpfen um die Zukunft von Premium Aerotec in Augsburg

Airbus plant seit Monaten eine Neustrukturierung des Konzerns, bei der die Fertigung von großen Flugzeugteilen in Deutschland einer neuen Firma unter dem Namen Neue Aerostructure GmbH (ASA) aufgehen soll. Davon betroffen wären Airbus-Standorte in Hamburg und Stade sowie die drei Augsburger Werkteile von Premium Aerotec und weitere Standorte der Airbus-Tochter in Bremen und Nordenham. Der vierte Premium Aerotec-Werksteil in Augsburg sowie ein weiterer Premium-Aerotec-Standort in Varel sollen abgespalten und an einen bisher noch nicht bekannten Investor verkauft werden.

Die Gewerkschaft wie auch der Betriebsrat von Premium Aerotec lehnen die Aufspaltung entschieden ab. Die IG Metall fordert einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten, indem die Bedingungen für die von der Umstrukturierung betroffenen Beschäftigten geregelt werden sollen. Vergangene Woche hat die Gewerkschaft ihre Forderungen mit einem Warnstreik bekräftigt.