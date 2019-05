Frank Thelen: "Gründer müssen besessen sein von ihrer Vision"

vor 17 Min.

So freundlich schaut Frank Thelen in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ nicht immer. „Ganz ehrlich, das ist Bullshit“, poltert der Investor auch schon mal.

Frank Thelen ist so etwas wie der Start-up-Botschafter der Nation. Vor dem Rocketeer Festival spricht der Investor über brillante Idee und große Visionen.

Von Sarah Schierack

Viel Zeit hat Frank Thelen nicht. „Ich muss schnell noch meinen Rückflug organisieren“, ruft er ins Telefon, zwischendurch bricht das Gespräch einmal ab. Der Geschäftsführer der Investmentfirma Freigeist ist ständig unterwegs, sein Alltag spielt sich zwischen TV-Studio, Investoren-Treffen und seiner Firma in Bonn ab. Durch seine Auftritte als Juror in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ ist Thelen zu einer Art Start-up-Botschafter geworden. Er kann leidenschaftlich über Pioniergeist und Gründer-Mentalität sprechen. Am 14. Mai wird er das auch in Augsburg tun – beim Rocketeer Festival, das von unserer Zeitung veranstaltet wird.

Herr Thelen, wann hat Ihnen ein Gründer zum letzten Mal eine wirklich gute Idee präsentiert?

Frank Thelen: Heute.

Und worum ging es?

Thelen: Das darf ich nicht verraten. Nur so viel: Es hat mit dem Weltall zu tun.

Das klingt, als würde jeden Tag das nächste große Ding auf Ihrem Schreibtisch landen.

Thelen: Nein, das kommt ehrlicherweise sehr selten vor. Meine Investment-Firma Freigeist bekommt tausende Anfragen, außerdem screenen wir regelmäßig fast alle Start-up-Programme im deutschsprachigen Raum. Da ist es wirklich schwierig, das eine Unternehmen zu finden, bei dem sowohl der Markt als auch das Gründungsteam so stark sind, dass sich ein Erfolg abzeichnet. Von 1000 Bewerbungen kommen vielleicht 100 in die engere Auswahl. Mit denen beschäftigen wir uns dann ein paar Stunden. Davon wählen wir dann wiederum zehn aus, die wir uns dann mehrere Tage ansehen. Und am Ende bleibt nur ein Unternehmen übrig. Aber das könnte dafür ein neuer Weltmarktführer werden, den wir mitaufbauen.

Reicht eine brillante Idee denn aus, um Erfolg zu haben?

Thelen: Die Idee ist nur der Anfang. Das wirklich Entscheidende ist die Ausführung, also wie das Team zusammenarbeitet und das Produkt aufbaut. Gründer müssen besessen sein von ihrer Vision. Sie müssen hart arbeiten und alles andere zur Priorität B machen.

Und woran hakt es dann bei den 999 Unternehmen, die bei Ihnen keine Chance bekommen?

Thelen: Es muss einfach alles perfekt sein. Das Gründungsteam sollte sich gut ergänzen. Wir brauchen nicht drei BWLer oder drei Entwickler, sondern ein Team, in dem einer stark im Vertrieb ist, einer stark im Produkt und einer stark in der Technik. Und dann müssen die Firmen auch zu uns passen. Das ist nicht so einfach, weil wir eine klare Vorstellung haben, was wir gut finden und in welchen Bereich wir investieren wollen. Bei Freigeist geht es um tief greifende Technologie: zum Beispiel ein Flugzeug oder einen Energiespeicher mit Nanotechnologie.

In der Sendung „Die Höhle der Löwen“ investieren Sie dagegen in Suppen, Pizza oder Eis. Wie passt das zusammen?

Thelen: Für mich sind das zwei komplett getrennte Welten. Und ehrlicherweise ist mir die Technikwelt etwas näher. Ich bin sehr stolz auf unsere Food-Familie und baue diese mit Herzblut aus, aber meine DNA ist Technologie.

Ist das auch der Grund, warum Sie in der nächsten Staffel ein wenig kürzertreten und sich Ihren Juror-Platz mit Orthomol-Chef Nils Glagau teilen werden?

Thelen: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich für unseren Plan, einen Tech-Champion mitaufzubauen, mehr Zeit brauche. Deshalb bin ich dieses Jahr nur neun Tage im Studio.

Gerade im Technik-Bereich hinken wir mit unseren Start-ups oft hinter anderen Ländern her. Gleichzeitig nennt Deutschland sich gerne das „Land der Ideen“. Ist das also nur Wunschdenken?

Thelen: Es kommt darauf an, was man als Idee definiert. Auch eine neue Nagelfeile ist eine Idee, und das ist auch völlig in Ordnung. Die Frage ist aber eher: Sind wir noch das Land der großen Ideen? Ferdinand Porsche hat sich einst geschworen, den besten Sportwagen der Welt zu bauen. Daraus ist dann das Unternehmen Porsche entstanden. Das fehlt uns heute in Deutschland: die großen Ideen mit Ambitionen. Da sind wir schlecht. Wir haben zwar gute Forschung und gute Universitäten, aber uns fehlen Leute, die sowohl die großen Ideen als auch den Mut und den Instinkt haben, diese Visionen dann umzusetzen – wie ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk. Da sind wir leider sehr weit abgeschlagen.

Jeff Bezos, Elon Musk oder auch Mark Zuckerberg kommen alle aus dem Silicon Valley. Was machen die Unternehmen dort eigentlich besser?

Thelen: Im Silicon Valley wurde einst eine Art positive Spirale ausgelöst. Das fing ja schon lange vor der Erfindung des Internets an: Hewlett Packard und Microsoft haben die PC-Revolution ins Rollen gebracht. Die großen Tech-Unternehmen haben immer wieder viel voneinander gelernt. Steve Jobs zum Beispiel hat ein Praktikum bei HP gemacht, bevor er Apple gegründet hat. Heute sind es wiederum Google oder Facebook, die eine neue Generation befeuern. Da ist ein riesiger positiver Sog entstanden – mit Kapital, Ideen und einer ganz speziellen Gründerstimmung. Und das müssen wir jetzt irgendwie in Deutschland aufholen, durch Impulse aus Politik, aus der Wirtschaft und auch aus dem Volk, aus jedem von uns.

Aber die Zahl der Gründer sinkt doch sogar jedes Jahr. Haben die Deutschen vielleicht einfach Angst vor der Selbstständigkeit?

Thelen: Ich spreche nicht gern von Angst, sondern eher von Respekt. Und der ist durchaus berechtigt. Selbstständigkeit ist anstrengend und eine riesige Herausforderung. Die Frage ist eher, wie wir bei den Menschen trotzdem das Feuer fürs Gründen entzünden. Denn es gibt die Menschen, die diese Passion haben. Da leistet sicher auch eine Gründershow wie „Die Höhle der Löwen“ einen kleinen Beitrag.

Aber was muss Ihrer Meinung nach darüber hinaus noch passieren?

Thelen: Eine bessere Bildung ist wichtig, sowohl an den Schulen als auch an den Universitäten. Wirtschaft muss Teil des Unterrichts werden. Zum anderen brauchen wir deutlich mehr Wagniskapital. Im Vergleich zu den USA oder China ist das, was wie hier veranstalten, leider ein Kindergeburtstag. Und ich wünsche mir Helden. Warum spielen die Deutschen heute so gut Tennis? Wegen Boris Becker und Steffi Graf. Das brauchen wir auch im Bereich der Start-ups. Helden, zu denen kleine Jungs aufschauen, so wie ich heute zu Elon Musk aufschaue.

Gründerinnen, zu denen dann vielleicht die kleinen Mädchen aufschauen, sind in der Start-up-Landschaft extrem unterrepräsentiert. Ist auch das ein Teil des Problems?

Thelen: Total. Nach allen Fakten, die mir vorliegen, sind Frauen sogar oft die besseren Gründerinnen. Und gemischte Teams arbeiten in der Regel besser zusammen als reine Männer-Teams. Aber wir können die Frauen auch nicht herzaubern. Es ist leider einfach so, dass sie seltener Mathematik oder Informatik studieren. Wenn wir mehr Gründerinnen haben wollen, müssen wir Frauen viel früher abholen und fördern. Da wären wir dann wieder bei der Bildung.

Ein Magazin hat Sie einmal den „Start-up-Botschafter der Nation“ genannt. Eine Ehre – oder doch eher eine Bürde?

Thelen: Ich akzeptiere das einfach. Natürlich gibt es auch noch viele andere tolle Gründer und Botschafter, aber durch die Fernsehshow bin ich nun mal in der Breite bekannt und versuche, Start-ups und Innovationen auf allen Ebenen zu fördern. Dafür arbeite ich auch sehr hart. Mein Tag ist extrem eng getaktet. Aber ich mache es aus einer Passion heraus und ich mache es gerne.

Bleibt dazwischen überhaupt noch Zeit für eigene Ideen?

Thelen: Natürlich. Aber ehrlicherweise kommen die meistens dann, wenn ich ein bisschen raus bin: beim Wandern, beim Snowboarden, unter der Dusche.

Information: Das Rocketeer Festival findet am 14. Mai im Kongress am Park in Augsburg statt. Dort treffen Gründer auf erfahrene Unternehmer; es gibt Workshops und Panels zu großen Zukunftsthemen. Tickets unter www.rocketeer-festival.de.

