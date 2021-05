30.04.2021

Frau Rossen, warum ist die Lohnlücke in Bayern größer als im Rest des Landes?

Die Pharmazie ist eine von jenen Branchen, in denen zwar mehr Frauen arbeiten, diese aber deutlich weniger verdienen als Männer.

Plus In Bayern liegt der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen bei 25 Prozent. Mehr als im Rest Deutschlands. Woran das liegt, erklärt Forscherin Anja Rossen.

Frau Rossen, Sie arbeiten am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und beschäftigten sich damit, warum Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer, also mit der sogenannten Lohnlücke oder Gender Pay Gap. In Bayern ist diese Lücke im bundesweiten Vergleich besonders groß. Woran liegt das?

