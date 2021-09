Camping-Boom: Der Traum vom eigenen Heim auf Rädern

Plus Camping boomt: Die Zulassungszahlen für Wohnmobile sind binnen eines Jahres um gut 13 Prozent gestiegen. Neben Serienautos sind auch Selbstumbau und individuelle Mobile beliebt.

Vier Räder, drei Vordersitze, etwa zwei mal zwei Meter Ladefläche – von außen sieht das Auto aus wie ein normaler Geländewagen. Im Innenraum steht an die Wand angebracht eine Konstruktion aus Metall und Stoff, ein wenig wie eine Kommode mit mehreren Schubladen. Eine Küchenzeile, Bänke, ein Wasserbecken – in der Kommode ist die gesamte Ausstattung eines Campingwagens verstaut. Das Auto war bis vor kurzem noch ein ganz normaler Geländewagen, den Peter Hase mit seinen Mitarbeitern binnen kurzer Zeit zu einem Drei-Mann-Wohnauto umgebaut hat. Hase ist Geschäftsführer der Firma Zooom aus Merching im Landkreis Aichach-Friedberg, die maßgeschneiderte Wohnmobile baut. Die Nachfrage nach derlei Fahrzeugen ist rasant gestiegen, sagt Hase. Der Trend scheint auch noch nicht vorbei zu sein.