Mit 40 in Rente gehen? Das ist Florian Wagners großes Ziel

Plus Der Schwabe arbeitet gerne wenig und liebt die Entspannung. Sein Leben hat er nach dem Prinzip der Genügsamkeit ausgerichtet. Wie gelingt ihm das?

Florian Wagner lebt den Gegenentwurf zur aktuellen Rentendebatte. Während Politikerinnen und Politiker sowie Arbeitgeber diskutieren, ob das Rentenalter auf 68 Jahre angehoben werden soll, macht sich der 34-Jährige Gedanken, wie er es schafft, in wenigen Jahren gar nicht mehr arbeiten zu müssen. Wobei sich seine Definitionen von Rente und Arbeit von der vieler Politikschaffenden und Arbeitgeber unterscheidet.