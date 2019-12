18.12.2019

Gericht untersagt Streik: Dennoch Einschränkungen in Lufthansa-Küche

Das Europageschäft der Lufthansa-Cateringtochter LSG Sky Chefs soll an den Schweizer Weltmarktführer Gategroup verkauft werden. Deshalb drohten Streiks in der Bordküche.

Auch wenn der Streik in der Lufthansa-Küche verboten ist: Reisende müssen mit Einschränkungen bei der Verpflegung rechnen, denn das Urteil fiel sehr kurzfristig.

Wer am Donnerstag mit Lufthansa fliegt, muss sich auf Einschränkungen bei der Bord-Verpflegung einstellen. Wegen des angekündigten Streiks der Bordküchen-Angestellten in München und Frankfurt wird es ein Sonderprogramm geben. So sollen etwa in den deutschen Passagier-Terminals Verpflegungsstationen eingerichtet werden.

Streik in Lufthansa-Küche verboten - Verpflegung an Bord ist trotzdem eingeschränkt

Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte in den Flughafen-Großküchen in München und Frankfurt ursprünglich zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen, den die Arbeitsgerichte in den beiden Städten dann jedoch am Mittwoch per einstweiliger Verfügung untersagten.

Es herrsche Friedenspflicht, führten die Frankfurter Richter aus. Verdi kann die Entscheidungen theoretisch noch in zweiter Instanz anfechten und hat bereits angekündigt, am Donnerstag Rechtsmittel einlegen zu wollen.

Lufthansa will Bordküchen-Sparte LSG Sky Chefs verkaufen

Hintergrund des Arbeitskampfes ist der bereits beschlossene, aber noch nicht vollzogene Verkauf des Europageschäfts der Cateringtochter LSG Sky Chefs an den Schweizer Weltmarktführer Gategroup. Verdi verlangt tarifliche Absicherungen für die betroffenen Mitarbeiter, möglichst in einem trilateralen Tarifvertrag zwischen Verdi, Lufthansa und Gategroup. (dpa)

