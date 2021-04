Handel bald wieder zu: Notbremse des Bundes bedroht Click & Meet

Plus Die bundesweiten Pläne bedrohen die bayerischen Öffnungsschritte mit Schnelltests. "Die Bundesnotbremse ist ein Fehler", sagt Wirtschaftsminister Aiwanger.

Leicht kann man als Verbraucher den Überblick verlieren, welche Regeln im Handel gerade gelten, ob man nun in ein Kleidergeschäft gehen kann, in einen Schuhladen, in einen Baumarkt. Eben erst hatte der Freistaat Regeln aufgesetzt, welche Öffnungen angesichts der Corona-Pandemie möglich sind. Dabei nutze man vor allem die Testmöglichkeiten, die vermehrt zur Verfügung stehen. Dieses zarte bayerische Öffnungs-Pflänzchen bedroht jetzt die geplante Bundesnotbremse, zu der das Bundeskabinett am Dienstag Eckpunkte vorgelegt hatte. In der Folge könnten viele Einzelhandelsgeschäfte wieder komplett dichtmachen müssen – Click & Meet und möglicherweise auch Click & Collect inklusive.

Shopping mit Schnelltest: Was in Bayern derzeit gilt

Derzeit gilt in Bayern folgende Regelung, erklärt Wolfgang Puff, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Bayern: Bis zu einem Inzidenzwert von 50 Corona-Infektionen in einer Woche können in einem Kreis und einer Stadt alle Geschäfte öffnen. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 kommt man mit Termin und ohne Test in die Läden (Click & Meet). Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 ist neben einem Termin auch ein negativer Schnelltest oder ein negativer Selbsttest nötig, der dann aber im Laden ausgeführt werden muss (Click & Meet mit Test). Über 200 schließlich darf man nur vorbestellte Ware abholen (Click & Collect). Supermärkte und andere Läden des täglichen Bedarfs bleiben offen. Dieses Konzept des Freistaats gilt erst seit dieser Woche, nämlich seit Montag. Die Händler sammeln gerade Erfahrungen.

Der am Dienstag präsentierte Entwurf für die Bundesnotbremse könnte das Konzept aber schon wieder nichtig machen. „Aber einer Inzidenz von 100 müssen dann laut Entwurf alle Läden schließen, dann geht nichts mehr – es sei denn, es sind Ausnahmen gemacht worden“, sagt Puff. Offen bleiben könnten dem Entwurf des Bundes zufolge dann trotzdem der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, der Zeitungsverkauf, Buchhandlungen, Blumenläden, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte.

Zwar muss der Entwurf noch Bundestag und Bundesrat passieren. Tritt er aber in Kraft, wären Schließungen vieler Geschäfte die Folge, die derzeit Click & Meet mit Tests anbieten können. „In Bayern liegen gerade noch drei von 96 Landkreisen und Städten unter einer Inzidenz von 100, dort wäre dann im Handel fast alles zu“, warnt Puff. „Das kann man beim besten Willen nicht bringen“, kritisiert er. „Der Einzelhandel ist kein Infektionstreiber“, betont er. Das hätten das Robert-Koch-Institut oder die TU München bestätigt. Der Beitrag des Einzelhandels zum R-Wert mit FFP2-Maske liege bei 0,01. Zum Vergleich: Ein R-Wert von 1 bedeutet, dass ein Infizierter eine weitere Person ansteckt.

Dass der Entwurf der Bundesnotbremse strikter ist als das bayerische Regelwerk, bestätigt das Wirtschaftsministerium in München: „Das Infektionsschutzgesetz des Bundes steht über bayerischem Landesrecht, weshalb die aktuellen bayerischen Regelungen oberhalb der Inzidenz von 100 weitgehend nicht mehr gültig wären.“ Für Einzelhändler wie Kleider- oder Schuhgeschäfte sähe die geplante Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ab einer 7-Tages-Inzidenz von über 100 kein Click & Meet vor, bestätigt das Wirtschaftsministerium. „Ob Click & Collect noch möglich wäre, lässt der Gesetzesentwurf letztlich offen.“

Hubert Aiwanger: "Verbot von Click & Meet und Click & Collect nicht verhältnismäßig"

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisiert die Pläne des Bundes für den Handel deshalb scharf: „Die Bundesnotbremse ist ein Fehler, weil Kommunen und Länder zu Zaungästen degradiert werden und intelligente Perspektiven fehlen. Das zeigt sich insbesondere beim Einzelhandel“, sagte Aiwanger unserer Redaktion.

„Meine Devise ist, alle vorhandenen Optionen zu nutzen, um das wirtschaftliche Leben bei größtmöglichem Infektionsschutz aufrecht zu erhalten. Deshalb haben wir den bayerischen Weg gewählt, das Einkaufen im Laden vor Ort auch bei höheren Inzidenzen mit Negativtests zu ermöglichen“, führt er aus. „Mit der Kombination aus Negativtest, Terminanmeldung, begrenzter Kundenanzahl im Laden und dem Tragen einer FFP2-Maske ist eine Infektion wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich“, sagt Aiwanger. „Ein mögliches Verbot von Click & Meet und Click & Collect ist aus meiner Sicht in keiner Weise verhältnismäßig und ein Schlag ins Gesicht für die vielen Einzelhändlerinnen und Einzelhändler.“

IHK: Handel gibt 57.000 Menschen in Schwaben Arbeit

Das kritisiert auch die Industrie- und Handelskammer Schwaben: „Der faktische Lockdown für den stationären Einzelhandel außerhalb der essenziellen Sortimente wird in unseren Innenstädten tiefe Spuren hinterlassen,“ warnt IHK-Handelsexpertin Elke Hehl. Fast 30.000 Einzelhandelsunternehmen in Schwaben geben mehr als 57.000 Menschen Arbeit. Die Möglichkeit, bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 mit einem negativen Testergebnis und einem Termin einkaufen zu gehen, sei ein Hoffnungsschimmer für viele Händler gewesen. „Da wir in allen Städten und Landkreisen in Schwaben bei einer Inzidenz von über 100 liegen, bedeuten die Beschlüsse ein faktisches Einkaufsverbot in der Region. Selbst das kontaktlose Click & Collect ist im Gesetzentwurf nicht enthalten“, kritisiert sie. Der stationäre Handel würde damit gegenüber dem Online-Handel weiter an Boden verlieren.

Der Kabinettsbeschluss, der das Shoppen für getestete Menschen verbiete, ist aus der Sicht der IHK Schwaben "ein Armutszeugnis für das Corona-Management im 14. Monat der Pandemie."

Bayerischer Handelsverband erwägt weitere Klagen

Der bayerische Handelsverband fordert deshalb Korrekturen an den Plänen: „Unsere Forderung ist, die Einzelhandelsgeschäfte bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 unter der Bedingung einer Terminvereinbarung zu öffnen und erst ab 200 Tests zu verlangen“, sagt Puff. Die Tests stellten in der Praxis eine „hohe Hürde“ da, bei denen der Einkauf für Verbraucher nur noch in Ausnahmefällen in Betracht kommt.

Die Not der betroffenen Händler ist inzwischen groß, sagt Puff. „Die Lage ist bescheiden und wird mit jedem Tag dramatischer und unsäglicher“, sagt er. „Finanzhilfen gibt es zwar, die Bearbeitung dauert aber zu lange und die Hilfen decken nicht annähernd ab, was wegfällt“, kritisiert Puff. „Selbst gesunde, gut aufgestellte Unternehmen brauchen ihre Reserven nach und nach auf“, warnt er – am Ende werde es dann dunkel. „Dass es bundesweit eine einheitliche Lösung geben soll, finden wir gut, dies ist aber nicht der richtige Weg“, warnt Puff.

Der Hauptgeschäftsführer des bayerischen Handelsverbandes denkt angesichts der Entwicklung inzwischen laut über Alternativen zum bisherigen Kurs nach: „Eine Alternative wäre, alles, wirklich alle Bereiche für überschaubare Zeit brachial herunterzufahren, um die Infektionszahlen zu senken“, sagt Puff. „Anschließend müsste dann aber wirklich fast jede Infektion nachverfolgbar sein.“

Was die Corona-Regeln des Freistaats und die Pläne des Bundes betrifft, stellte Puff mögliche Klagen in Aussicht. „Die bayerische Norm wird angegriffen werden“, sagte er. Sobald die Bundes-Notbremse bekannt sei, könnte es sein, dass sich auch hier der Handel zur Wehr setzen wird. Die bayerischen Händler hatten zuletzt bei den Schuhgeschäften vor Gericht Siege erzielt.

