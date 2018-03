vor 48 Min.

Handelstreit drückt Dax unter 12 000 Punkte Wirtschaft

Die wachsende Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg hat den Dax zeitweise steil auf Talfahrt geschickt.

Bereits zum Börsenauftakt sackte der Leitindex unter die Marke von 12.000 Punkten, bevor es noch weiter abwärts ging und ein Minus von rund 2 Prozent zu Buche stand.

Am Nachmittag setzte jedoch dank freundlich gestarteter US-Börsen eine Erholungsbewegung ein. Zuletzt betrug das Minus im Dax nurmehr 1,17 Prozent auf 11.959,07 Punkte. Der Wochenverlust beläuft sich damit aktuell auf 3,5 Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Nachmittag 1,06 Prozent. Unter den deutschen Nebenwerten sank der MDax der mittelgroßen Werte um 0,58 Prozent auf 25.235,90 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,93 Prozent auf 2557,76 Punkte ein.

Auslöser der Verluste war die Ankündigung der USA, ein Maßnahmenpaket von bis zu 60 Milliarden US-Dollar gegen China verhängen zu wollen. China reagierte mit einem Paket von zunächst rund 3 Milliarden Dollar. Zwar wurden die Länder der Europäischen Union von erhöhten Zöllen auf Stahl und Aluminium zunächst ausgenommen, dennoch fürchten Investoren, dass der Handelsstreit der USA mit anderen Ländern den globalen Wachstumsmotor stottern lässt oder gar abwürgen könnte.

Im Dax fanden bis zum Nachmittag zunehmend mehr Aktien aus weniger konjunktursensiblen Bereichen ins Plus. Die Mehrheit der Dax-Werte gab jedoch nach.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,35 Prozent am Vortag auf 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,11 Prozent auf 140,24 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 158,63 Punkte. Der Kurs des Euro stieg. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,2342 US-Dollar gehandelt. Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,2316 (Mittwoch: 1,2286) Dollar festgesetzt. (dpa)

Themen Folgen