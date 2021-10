Handwerkskammer

Meisterfeier in Kempten: Vom Glück, die eigene Chefin zu sein

Plus Die Handwerkskammer Schwaben verleiht ihre Meisterbriefe in Kempten. Zimmerer-Meisterin Anna-Maria Greis aus dem Ostallgäuer Roßhaupten schlägt mit ihrem Abschluss nun einen besonderen Weg ein.

Von Marina Kraut und Thomas Schwarz

„Die sichersten Wertpapiere gibt es immer noch im Handwerk“: Unter diesem Motto stand die Meisterfeier der Handwerkskammer für Schwaben (HWK) am Freitagabend in der Kemptener BigBox. In 16 Handwerken hatten 86 Frauen und 481 Männer ihre Meisterprüfung abgelegt.

