Höhle der Löwen

vor 16 Min.

Was ein Erfinder aus der Region bei "Die Höhle der Löwen" erlebt hat

Plus Drei Männer, eine Geschäftsidee: Ein Trio aus Mering und Fürstenfeldbruck hat Papier zum Schutz vor Elektrosmog erfunden. Nun sind die Gründer damit sogar im TV zu sehen.

Von Michael Postl

Das Papier, um das es geht, ist auf eine Rolle aufgewickelt, schmal, grau, etwas unscheinbar. Seine Bedeutung kann dafür umso größer sein. Denn das von den aus Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) und Dachau stammenden Walter Reichel und Peter Helfer erfundene „KOHPA“-Kohlepapier könne ein Baustein für eine grünere Zukunft in der Industrie sein. Am Montagabend waren die beiden Partner und deren Erfindung bei der TV-Show „ Die Höhle der Löwen“ angetreten. Erfinderinnen und Erfinder stellen dort ihre Produkte einer „Löwen“-Jury vor, die Beratung und Kapital gegen eine Beteiligung an den Unternehmen anbieten. Die „Löwen“ sind Prominente, die ihr Geld in die Unternehmen investieren können. Konnte der Meringer Ingenieur die Löwen um Ex-Rennfahrer Nico Rosberg überzeugen?

