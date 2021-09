Die Zwillinge hinter dem märchenhaften Erfolg von Biontech

Plus Thomas und Andreas Strüngmann haben mit dem Einstieg bei dem Mainzer Unternehmen Glück gehabt. Doch die 71-jährigen Milliardäre denken langfristig.

Das Impfstoff-Märchen ist auch ein Börsen-Märchen, fand doch eine wundersame Geld-Vermehrung statt. Die Aktie der Goldkinder von Biontech ist seit der Erstnotierung am 10. Oktober 2019 von damals umgerechnet rund 14,0 auf zuletzt 287,50 Euro explodiert, wobei der Wert schon über 380 Euro gehüpft war. Dabei deutete bis auf die Mainzer Adresse des Unternehmens, das an der Goldgrube 12 beheimatet ist, zunächst nichts auf den zauberhaften Aufstieg hin.