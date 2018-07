07:17 Uhr

In welchem Land arbeiten die Beschäftigten am längsten? Wirtschaft

Die Deutschen arbeiten am kürzesten, die Griechen innerhalb Europas am längsten, zeigt eine Studie. Über die Produktivität sagt das wenig aus.

Von Anna Tretter

Wer kann die meisten Arbeitsstunden verzeichnen? Eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die durchschnittliche Arbeitszeit aller Beschäftigten eines Landes aufgelistet.

Die OECD hat alle Arbeitsstunden eines Jahres durch die Zahl der Beschäftigten des Landes geteilt. Eingerechnet sind Vollzeit, Teilzeit und auch Überstunden. Urlaube und Feiertage wurden abgezogen. So lässt sich beantworten, wie viele Stunden eine Person im Jahr durchschnittlich arbeitet.

Bei einem Beschäftigten in Deutschland sind das 1356 Stunden im Jahr – also ungefähr 26 Stunden pro Woche. Das ist der niedrigste Wert aller EU-Länder. Spitzenreiter in der EU ist Griechenland: Dort liegt der Durchschnitt bei 39 Stunden in der Woche.

Warum ist die Arbeitszeit in Deutschland so gering? Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel gibt es viele geringfügige Beschäftigte, die nicht mehr als 450 Euro monatlich verdienen und dementsprechend auch weniger arbeiten. Außerdem ist die Kinderbetreuung in Deutschland schlechter ausgebaut als in anderen Ländern wie Belgien oder Schweden. Hier arbeiten deshalb viele Eltern nur auf Teilzeit, um ihre Kinder zu betreuen.

Studie: Deutsche sind trotz kurzer Arbeitszeiten produktiv

Eine andere OECD-Studie zeigt außerdem, dass Deutsche trotz der kürzeren Arbeitszeiten sehr produktiv sind. Um das zu ermitteln, hat die OECD das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die Arbeitsstunden eines Landes in Relation gestellt. Im europäischen Vergleich rangiert Deutschland dabei unter den produktivsten Ländern: Pro Stunde erwirtschaftet ein Beschäftigter in Deutschland durchschnittlich knapp 52 Euro und liegt damit weit über dem Durchschnitt von 41 Euro.

Absoluter Spitzenreiter ist hingegen Irland. Mit einem durchschnittlichen Umsatz von knapp 76 Euro lässt der Inselstaat selbst Luxemburg hinter sich. Überraschend: Trotz der langen Arbeitszeiten liegt Griechenland beim Produktivitätsranking unter dem Durchschnitt. 26 Euro erwirtschaftet ein Beschäftigter dort in einer Stunde. Länger arbeiten heißt also nicht automatisch mehr leisten.

