Messe in Frankfurt: Hier bekommen Luftreiniger eine Plattform

Die Lüftungsbranche steht in Pandemie-Zeiten im Fokus. In Frankfurt gibt es jetzt sogar eine eigene Fachmesse. Welche Maßnahmen Verbände fordern.

Alle Pandemie-Jahre wieder: Schulen und Unternehmen beschäftigen sich seit Corona mit Methoden, wie sie ihre Schüler beziehungsweise Arbeitnehmerinnen zurückholen können. Dazu gehört unter anderem der Einsatz von Lüftungsgeräten. Nun findet Anfang Oktober erstmals die Fachmesse für Lüftung und Luftqualität „Indoor-Air“ in Frankfurt am Main statt. Was erhoffen sich Experten und Expertinnen davon?

Wie wichtig sind Luftreiniger für die Hygiene?

Weder Schulen noch Unternehmen hätten sich bisher flächendeckend um die Beschaffung von Luftreinigern gekümmert, sagt Christoph Kaup. Das liegt laut dem Vorsitzenden des Fachverbands Gebäude-Klima (FGK) unter anderem an den bürokratischen Hürden. So sei zum Beispiel zunächst eine Ausschreibung für die Geräte nötig. Außerdem schwanke die Qualität, einige Geräte seien weder energieeffizient, noch besonders wirkungsvoll. Auch der Lärmpegel einiger Luftreiniger ist zu hoch – was störe. Kaup hält es aber dennoch für realistisch, dass in Zukunft mehr öffentliche Einrichtungen mit Luftreiniger ausgestattet würden als bisher, weil „die Pandemie das Thema in den Vordergrund gerückt hat.“ Er ist der Überzeugung, dass die Nachfrage steigen wird, weil das Bewusstsein für eine bessere Lufthygiene gestiegen sei.

Derselben Ansicht ist auch sein Kollege Martin Kriegel. Der Professor von der TU-Berlin sieht Luft als Menschenrecht an und sagt: „Luft ist wie Wasser ein Grundbedürfnis“. Er befürchtet allerdings dass das Thema „hinten abfällt“, sobald die Pandemie überwunden sei. Deshalb appelliert er an öffentliche Einrichtungen, sich entsprechend auszustatten. Auch, wenn das Coronavirus irgendwann vielleicht nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, sei klar: „Die Luftqualität lässt nicht erst seit Corona zu wünschen übrig“. Er weist darauf hin, dass mit der Luftqualität auch die Konzentrationsfähigkeit abnehme, was gerade in der Schule unzumutbar sei.

Was ein Experte für Schulen fordert

So fordert Kriegel, dass bei einem Umbau oder einer Sanierung nicht nur die Heizung ein Thema sein sollte: „Wir müssen dahinkommen, dass Luftreiniger ebenso bedeutend sind wie beispielsweise die Heizung. Die Industrie habe es die vergangenen 20 Jahre versäumt, sich um die Luftqualität in Innenräumen zu kümmern. Seit Juni würden Neuanlagen nun mit bis zu 80 Prozent vom Bund gefördert. Dies sieht der (FGK) als „wichtigen Schritt in die richtige Richtung.“

Zugleich bleibt der Markt schwierig, denn: Zum einen gibt es in Europa nicht unbedingt viele Hersteller von Lüftungsgeräten. Zum anderen streicht Christoph Kaup heraus, dass es derzeit wegen der Rohstoff- und Lieferengpässe auch in seiner Branche schlicht an Material mangle.

Lüften also, Durchzug bei offenen Fenstern, wird sowohl bei Unternehmen also auch in Schulen weiter auf der Tagesordnung bleiben.

Hilfreich könnte in diesem Zusammenhang übrigens auch das Ergebnis einer Yougov-Umfrage sein: Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland, die während der Corona-Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben, wollen demnach weiterhin im Homeoffice arbeiten. Zu Beginn der Pandemie seien es im Mai vergangenen Jahres nur 58 Prozent gewesen. Ständig zu Hause arbeiten möchte ein gutes Viertel (26 Prozent) der Befragten. (mit dpa)

