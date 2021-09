Zerschlagung von Premium Aerotec schon zum 1. Januar vom Tisch

Plus Die IG Metall und Unternehmensvertreter haben um die Zukunft der Augsburger Airbus-Tochter verhandelt. Einen Fortschritt gab es.

Der Druck, Fortschritte zu erzielen, war hoch. Am Dienstagmorgen sind Vertreter von Airbus und IG Metall in Hamburg zu einer dritten Verhandlungsrunde über den geplanten Umbau des Konzerns zusammengekommen. Kernpunkt bei den Gesprächen war die Zukunft der Augsburger Airbustochter Premium Aerotec, die nach Angaben des Konzerns seit Jahren hohe Verluste einbringt. Zu bereden gab es jedenfalls viel.