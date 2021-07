Das Augsburger Unternehmen Renk expandiert jetzt in die USA und hat große Pläne

Plus Langsam wird klar, wie sich der Konzern nach der Übernahme durch Triton neu aufstellt. Die Militärsparte hat große Pläne, der Industriebereich hinkt noch hinterher.

Der Augsburger Industriekonzern Renk ist weiter auf Wachstumskurs. Am Dienstag gab das Unternehmen den endgültigen Abschluss eines Mega-Zukaufs bekannt. Renk übernimmt die Tochterfirma Combat Propulsion Systems (CPS) des amerikanischen Rüstungskonzerns L3Harris. Rund 400 Millionen Dollar oder nach aktuellem Kurs gut 338 Millionen Euro zahlt Renk für den Hersteller von Getrieben und Motoren für gepanzerte Fahrzeuge. Mit im großen Übernahmepaket ist auch die L3 Magnet-Motor GmbH mit Sitz in Starnberg, die nach Unternehmensangaben ein „weltweit führender Anbieter von hybriden Antriebslösungen für militärische Fahrzeuge und Marineschiffe ist“.