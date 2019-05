vor 23 Min.

Inflation im Mai bei 1,4 Prozent

Preisauftrieb verlangsamt sich

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich nach einem Ausreißer im April wieder deutlich abgeschwächt. Im Mai sank die Jahresteuerungsrate auf 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Osterreisemonat April hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen. Dazu hatten neben höheren Energiekosten vor allem gestiegene Preise für Pauschalreisen beigetragen. Dieser Effekt entfiel im Mai. „Wie allgemein erwartet, hat sich der Sprung der deutschen Teuerungsrate im April auf 2,0 Prozent als Ausreißer erwiesen“, erläuterte Commerzbank-Analyst Ralph Solveen.

Tiefer in die Tasche greifen als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher auch im Mai für Energie. Haushaltsenergie und Sprit verteuerten sich binnen Jahresfrist um 4,2 Prozent. Nahrungsmittel kosteten dagegen nur 0,9 Prozent mehr als im Mai 2018. Die Nettomieten erhöhten sich um 1,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum insgesamt mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an. (dpa)

