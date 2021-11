Audi-Chef Duesmann: Freue mich, wenn das Tempo-Limit nicht kommt

Es tut mir leid, aber dieser egomane Industrie-Boss hat es immer noch nicht in Gänze verstanden.

Der größte Teil des Interviews dreht sich um Produktionsrekorde, verpassten noch-mehr-Produktion-Chancen, großen und noch größeren Fahrzeugen bei "freier-Fahrt-für-freie-Bürger-Ideologie".



Ich komme aus einer Zeit, als man den Führerschein noch mit einem VW Käfer machte und habe die Entwicklung der Mobilität in den letzten 40 Jahren begleitet. Ich verstehe immer weniger, warum die Fahrzeuge (auch bei Audi) rein vom Format schon immer größer, schwerer und teurer werden müssen?

Selbst wenn die Regierung seine Forderung auf 100% regenerative Energien umsetzt, bleibt das Probem, das auch E-Fahrzeuge je größer und schwerer mehr Energie verbrauchen als eben kleinere und leichtere Fahrzeuge. Da ist der Vebraucher aktuell sicher noch etwas in der Umstellungsphase. Der Verbrauch in Liter pro Kilometer ist im automobilen Gedächtnis eingebrannt; ein Verbrauch in kw pro Kilometer muss der normale Autofahrer erst noch einschätzen lernen.



Und wenn ich dann wieder einmal mit dem Fahrrad an einer Straße entlang fahre, in der sich die fetten SUVs mit einem Fahrer besetzt im Stau durch ihr ihr Entertainment-System unterhalten lassen, dann liegt das einfach daran, das es schlicht zuviele Fahrzeuge gibt.



Selbst der tollste 4-Ring-Elektro-SUV steht dann im Stau und verbraucht Energie für Entertainment, Klima, Sitzheizung und vieles mehr...





Ich denke, das sich die Automobil-Zusammenschrauber hin zu vernetzten Mobilitäts-Anbieter wandeln müssen.

Mein Traum-Szenario für diese Woche:

Ich wohne auf dem Land und muss am Mittwoch in die Stadt zur Wahrnehmung eines Arzttermins. Ich tippe auf dem Handy meinen Fahrtwunsch ein und deine halbe Stunde später kommt ein selbstfahrendes Fahrzeug um die Ecke. Ich steige ein, eine freundliche Stimme begrüßt mich, berichtet das die Verkehrsverhältnisse ein pünktliches Ankommen zulassen.

Ich lege die die Füsse hoch, lese gemütlich die AZ online und ohne Beschleinigungsorgien rollen wir auf einer eigenen Spur für autonomes fahren am SUV-Stau vorbei und kommen pünktlich an.



ich verabschiede mich von meinem E-Transportdientleister und bitte mich in zwei Stunden an gleicher Stelle wieder abzuholen.

Ich quittiere die Fahrt, bezahle nur das was ich auch tatsächlich benutzt habe und freue mich mal wieder, das ich keine Last mit einer Kfz-Finanzierung, Leasingverträgen oder einem Statussysmbol zu tun habe...

..und ganz ehrlich, ich habe nicht einmal hingeschaut ob das Fahrzeug vier Ringe, einen Blitz, einen Stern oder sonst ein Symbol hatte .



.. aber alles nur ein Traum ...





