Europas größte Fakultät ihrer Art: Wie Bayern die Raumfahrt voranbringen will

Plus Europas größte Luft- und Raumfahrt-Fakultät soll in Bayern entstehen. Wie weit das Projekt ist – und was die Wirtschaft davon hat.

Von Stefan Küpper

Das Spacigste in der Gegend, so scheint es, sind die Haltestellen. Die hat Airbus mit Aufnahmen aus dem All bekleben lassen. Wer hier auf den Bus wartet, kann sich davon inspiriert gedanklich in unendliche Weiten beamen. Dass hier in Ottobrunn, südöstlich von München, auf dem Ludwig Bölkow Campus, Europas größte Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie (LRG) entsteht, erschließt sich zumindest nicht auf den ersten Blick.

