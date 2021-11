Wie Volkswagen in Ingolstadt die begehrten IT-Spezialisten ausbildet

Plus Ohne sie geht fast nix mehr: Programmierer, Coder, Softwareentwickler. Besonders gesucht sind sie in der deutschen Automobilindustrie, denn die hat bei der Digitalisierung viel nachzuholen.

Die Antwort, trotz ihres allumfassenden Anspruchs, lautet leider nicht 42. Diese berühmte Zahl spuckt der Supercomputer in Douglas Adams´ Sience-Fiction-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ aus. Eben als Antwort auf die Frage nach dem „Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“. 42. Der Supercomputer hat dafür ein paar Millionen Jahre rumgerechnet, aber so richtig zufrieden ist danach keiner.