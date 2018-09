Institute: Aufschwung in Deutschland verliert an Fahrt

Der Autobauer Daimler bekommt nun doch recht bald einen neuen Chef. Im Mai 2019 will Dieter Zetsche das Zepter an seinen Nachfolger übergeben. Ein endgültiger Abschied von Daimler wird das aber nicht.

Trendwende jedoch in Sicht

Heizkosten zum vierten Mal in Folge gesunken

Für Mieter in Deutschland gab es in den vergangenen Jahren Entlastung bei den Heizkosten. Vier Mal in Folge sind die Ausgaben für die Wärme in der Wohnung gesunken. Jetzt zeichnet sich aber eine Trendwende ab.