Machen Sie den Test: Wie groß ist Ihre Wohnung im Vergleich?

Plus Kleine Stadtwohnung oder großzügiges Haus auf dem Land? Wohnen wird zunehmend zur sozialen Frage. Eine Grafik zeigt, ob Sie viel Wohnraum haben oder beengt leben.

Von Fabian Kluge

47 Quadratmeter - so viel Wohnfläche hat jede Deutsche und jeder Deutscher. Im Durchschnitt. Denn wie viel Platz die Menschen in Deutschland wirklich zum Wohnen haben, hängt von vielen Faktoren ab. Während zum Beispiel Menschen auf dem Land eher geräumig wohnen, vielleicht sogar ein eigenes Haus mit Garten besitzen, leben Menschen in der Stadt zunehmend beengt - jeder Achte gar in einer zu kleinen Wohnung. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat die Bevölkerung in Deutschland in 41 Teilgruppen untergliedert und sich angesehen, wie viel Wohnfläche etwa Alleinerziehende, kinderlose Paare, Rentner oder Menschen mit Migrationshintergrund zur Verfügung haben. Finden Sie mit der interaktiven Grafik heraus: Haben Sie vergleichsweise viel oder wenig Platz zum Wohnen?

