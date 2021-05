Interview

23.05.2021

Chef von Bühler Motor: "Abschied vom Diesel schneller als erwartet"

„Keiner will die Abrissparty verpassen, jeder will aber auch bei der Einweihungsparty dabei sein“, sagt Mark Furtwängler. Der Chef von Bühler Motor sieht sich für den Abschied vom Diesel und das Kommen der E-Autos gut gerüstet.

Plus Mark Furtwängler erklärt, wie das E-Auto die Branche unter Druck setzt, weshalb er in Monheim Stellen streichen musste – und wieso er nun voll Zuversicht in die Zukunft schaut.

Von Michael Kerler

Herr Furtwängler, die Autoindustrie stellt auf das E-Auto um. Wie schnell kommt der Wandel?

