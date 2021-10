Ifo-Chef Fuest: "Ohne einen hohen CO2-Preis wird es nicht gehen"

Plus Schwabens IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen und Ifo-Präsident Clemens Fuest diskutieren, was die Wirtschaft jetzt braucht und wie teuer Benzin sein müsste.

Herr Fuest, der Export läuft gut, die Beschäftigung steigt, aber trotzdem schwächt sich das Wachstum ab. Was ist los mit der Konjunktur?