Michael Vassiliadis: "Der ökologische Umbau kann übel scheitern"

Plus Michael Vassiliadis ist Vorsitzender der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Er setzt sich für Klimaschutz ein, fordert aber einen rascheren Ausbau erneuerbarer Energien.

Herr Vassiliadis, Sie halten den Umbau unseres Industriestandortes weg von fossiler zu erneuerbarer Energie, ja die Elektrifizierung und Digitalisierung der Wirtschaft für das größte und riskanteste ökonomische Projekt seit Bestehen der Bundesrepublik. Wie groß ist die Gefahr für unser Land?