Job-Abbau bei Kuka: Es geht noch um gut 50 Mitarbeiter in Augsburg

„Die verbesserte Geschäftslage hat auch Auswirkungen auf den Stellenabbau am Stammsitz in Augsburg, der nun niedriger ausfällt als ursprünglich geplant", sagt Kuka-Chef Peter Mohnen.

Plus Für einen Großteil der Beschäftigten sind Lösungen gefunden worden. Kuka kam bisher ohne Kündigungen aus. Denn der Konzern schreibt wieder schwarze Zahlen.

Von Stefan Stahl

Wie die Automobilindustrie profitiert der Augsburger Roboter- und Anlagenbauer Kuka von einer starken Nachfrage in China und in den USA. Der Rückenwind von diesen beiden wichtigen Märkten half dem Automatisierungs-Spezialisten im ersten Quartal dieses Jahres wieder in die schwarzen Zahlen zurück zu kehren, was dem Unternehmen im vergangenen ersten Corona-Jahr nur im dritten Quartal gelungen war.

