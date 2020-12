Jobverlust in der Corona-Krise: Das unsichtbare Leid der Minijobber

Allein im Gastgewerbe sind in der Corona-Pandemie Hunderttausende Minijobs weggebrochen. Ein sehr persönlicher Blick auf eine Branche, in der jeder für sich allein kämpft.

In diesen Tagen wird viel über den baldigen Tod der Gastronomie gesprochen, geschrieben, geweint und geflucht. Und die Gastronomen sind in den Geschichten vor allem eines: die Opfer. Zugegeben, ich würde das Ende der Gastronomie auch beklagen.

Aber nach den ersten panischen Gefühlen und der damit verbundenen Frage, wo ich dann mein Bier trinken werde, dachte ich nicht lange über die Gastronomen nach. Ich dachte eher an die Minijobber, die in den Küchen arbeiten, hinter der Theke stehen und im Gastraum bedienen. Und ich dachte daran, dass ich selbst mal einer war. Für sie ist die aktuelle Situation in meinen Augen wirklich beklagenswert.

Minijobber bilden das Rückgrat der Gastronomie

Warum?

Wie bereits erwähnt: Ich kenne die Situation als Minijobber. Vor einigen Jahren war ich angestellt als Küchenhilfe in einem typischen Bildungsbürger-Restaurant. Sie wissen schon: Coq au Vin, Vin, und vereinzelt Gespräche über den Kapitalismus, den von der bösen Sorte. Es schmeckte, man besoff sich milieugerecht und man war sich seiner Meinung und der seines Tischnachbarn sicher. Irgendwann kam dann auch mal der Wirt und die Wirtin vorbei, sie gaben ihren Gästen einen aus, man kannte sich, man verstand sich, Wohnzimmeratmosphäre, das Böse war weit weg.

Allein im ersten Lockdown haben über 300.000 Minijobber ihre Beschäftigung verloren. Bild: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

In Deutschland arbeiten etwa sieben Millionen Menschen als sogenannte Minijobber, zwanzig Prozent von ihnen in der Gastronomie. Sie bilden das Rückgrat des Gastgewerbes. In der Corona-Krise sind sie die größten Verlierer. Keine andere Gruppe ist nach einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in der Pandemie stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als sie.

20 Prozent der Minijobber arbeiten in der Gastronomie

Nicht nur der Volksmund, sondern auch der Gesetzgeber hat dieser Form der Beschäftigung ein niedliches Adjektiv angedacht – geringfügig. Ich gehörte dazu, zu den geringfügig Beschäftigten. Der Minijob als Arbeitsverhältnis mutet von außen an wie ein Handschlag im Wilden Westen. Nach dem Motto: "Hey Jobber, willst du für mich arbeiten, dann schlag ein!" Das Motto, das bei dieser Beschäftigungsform mitschwingt, lautet: Du wirst für die Stunde bezahlt, die du da bist, fertig und aus. Für mich ging das klar! Also, abgemacht, Rancher! Äh, Gastronom!

Ganz so rechtsfrei wie der Wilde Westen ist die Welt der geringfügigen Beschäftigung jedoch nicht, Der Gesetzgeber hat den Minijobbern immerhin ein paar Rechte gegeben. Nein, Kündigungsschutz, so wie man ihn aus sozialversicherungspflichtigen Jobs kennt, gehört nicht dazu. Viele von Deutschlands Minijobbern sind im zweiten Lockdown gerade wieder arbeitslos.

Doch mit einigen Rechten wurde der Minijobber ausgestattet und deren weit verbreitete Missachtung ist der Grund, warum ich in das allgegenwärtige Leid-Klagen der Gastronomen und derjenigen, die sich solidarisch mit ihnen zeigen, nicht in Gänze einstimmen mag. Denn in Deutschland machen von den sieben Millionen Minijobbern etwa die Hälfte keinen bezahlten Urlaub. Für sie fällt Urlaub aus - Jahr für Jahr. Noch bezeichnender: Ganze zwei Drittel bekommen keine Lohnfortzahlung, wenn sie krank sind. Dabei stehen ihnen all diese Leistungen zu.

Minijobber haben Anrecht auf Urlaubstage

So viel sei schon an dieser Stelle verraten: Das Gastgewerbe behandelt seine Minijobber im Vergleich zu allen anderen Branchen besonders schlecht.

In dem Restaurant, in dem ich arbeitete, dekorierte ich in der Küche Vorspeisenteller, hielt fettspritzende Merguez-Würstchen im Blick und schleppte in den Verschnaufpausen Teller in die Spülküche und Bierfässer an den Tresen. Kurz, ich war ein artiger Geringfügiger und präziser: Ich gab dem Küchenchef keinen Anlass, mich noch einmal anzuschreien. Ich war zufrieden mit mir, mit meiner Arbeit, mit meinem Leben als Student.

Hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Sie ist es jedoch nicht. Und der Grund ist ein Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen. 2016 veröffentlichten die Forscher zum zweiten Mal eine Studie zum Thema Minijob. Ich las auf einmal eine wissenschaftliche Arbeit, die tatsächlich etwas sehr Praktisches mit meinem Alltagsleben zu tun hatte. Und die ein starkes Gefühl in mir auslöste: Wut.

Die Forscher befragten 20.000 Minijobber. Sie wollten herausfinden, ob sich die Arbeitsschutzgesetze auch im geringfügigen Sektor durchgesetzt hatten. Die kurze Antwort lautet: nein. Die lange: Viele der Befragten in der Studie wussten schlicht nicht, dass Ihnen Leistungen wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder bezahlte Urlaubstage überhaupt zustehen. Keiner ihrer Chefs machte sie auf Resturlaub am Jahresende aufmerksam, keiner dieser Chefs überwies Geld, wenn ihr Arbeitnehmer wegen Krankheit ausfallen musste. Die Forscher fragten auch die Arbeitgeber. 18 Prozent waren so ehrlich und gaben an: Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Sei bei ihnen nicht drin.

Nur neun Prozent der geringfügig Beschäftigten bekommen Lohn im Krankheitsfall

In der Praxis, vor allem im Gastgewerbe, verbreitet sich die Nachricht von den Rechten der Minijobber noch langsamer als in allen anderen Branchen. 2012 stellten die Forscher des Leibniz-Instituts fest, dass im Gastgewerbe nur knapp sieben Prozent der Minijobber Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Anspruch nahmen. 2016 waren es knapp neun Prozent. Auch im Fall der Urlaubstage vollzieht sich ein ähnlich schleppende Veränderung. Da gaben 2012 etwa acht Prozent der Minijobber an, sie machten Urlaubstage unter Lohn geltend, 2016 waren es etwa 14 Prozent. In den anderen Branchen vollzieht sich laut Studie ein schnellerer Wandel.

Wir im Restaurant kannten unsere Rechte nicht, und wenn, dann nur vom Hörensagen. Wenn wir krank wurden, suchten wir eher im Chat unserer Arbeits-Whatsapp-Gruppe Erlösung, wir fahndeten nämlich nach jemandem, der für uns einsprang. Nur zähneknirschend gab man zu, dass man krank sei und nicht arbeiten könne. Im Minijob für das Nichterscheinen bei Krankheit auch noch Geld zu verlangen, das fühlte sich vor dem Lesen der Studie so an, wie dem Obdachlosen den mit Münzen vollen Plastikbecher zu stehlen. Von Urlaub nehmen ganz zu schweigen. Urlaub im Minijob? Hä!

Die Minijobber haben eine schwache Lobby

Der Grund für die miserable Behandlung ist freilich der, dass Minijobber schlecht organisiert sind. Sie müssten besser zusammenarbeiten, um ihre Rechte durchzusetzen. Das Problem: Die Minijobber als Gruppe gibt es nicht, sie anzusprechen fällt auch den Gewerkschaften schwer. Denn Minijobber, das sind Marie-Luise, die Mathematikstudentin und Werner, der Rentner. Marie-Luise kellnert in der hippen Bar mit den Omasesseln und der Theke aus Teakholz und Werner jobbt als Hausmeister bei seinem Vermieter. Sie haben nichts gemein, außer ihrem Arbeitsvertrag. Da sind die einen, für die der Minijob nur eine Umleitung hin zum Akademikertum darstellt, für die anderen ist er eher eine Sackgasse.

So sind die Schultern unterschiedlich breit. Ich, der Ex-Student der Sozialwissenschaften, hatte als Minijobber breite Schultern. Mir konnte es egal sein, ob ich nun in Gaststätte X oder in Gaststätte Y hilfskochte. Ich hätte dem einen Wirt den Mittelfinger zeigen können, um dann im nächsten Lokal anzuheuern. Ich wusste ja, dass ich später irgendwas mit Medien machen würde. Anders der jobbende Rentner. Der sollte dem Arbeitgeber unterwürfig sein, Ja und Amen sagen. Denn wer stellt den denn danach noch ein? Das bedeutet: Ich, der Student, kann kämpfen, der Rentner nicht. Doch wir Studenten machen es uns zu leicht. Wir arbeiten ein, zwei Jahre prekär, neben dem Studium, und dann? Sind wir vielleicht selbst Arbeitgeber und profitieren von der Ausbeutung der Werners. Auch ich lehnte mich nicht auf, wagte nicht die Revolution im Kleinen. Auch ich war so ein Trottel-Student.

Ein Kneipier aus meiner Studentenstadt erzählt, dass viele Gastwirte sich der Rechtslage bewusst seien, aber sie argumentierten, dass sie oft von ihren Angestellten beklaut werden würden, dass diese Trinkgeld bekämen und dass es nun mal so laufe, wie es schon immer lief. Dass das Trinkgeld als Ausrede dafür benutzt wird, geringe Gehälter zu zahlen, das erzählt er auch.

Unter den Gastronomen gibt es schwarze Schafe

Bei meiner Recherche im Freundeskreis stellte ich Überraschendes fest: Alle meine Bekannten, die etwa bei Rewe oder bei Karstadt an der Kasse jobbten, also die bei großen Konzernen angestellt waren, bekamen auch als Minijobber die Leistungen, die ihnen zustehen, anstandslos ausgezahlt. Klar, der Imageschaden wäre bei einer Flotte unrechtmäßig behandelter Konzernmitarbeiter ungleich größer als bei der Belegschaft eines kleinen Restaurants. Die "Konzern-Minijobber" redeten nicht darüber, weil sie dachten, es sei normal diese Leistungen zu bekommen.

Urlaub verfällt auch für Minijobber nicht

So. Nun stehen viele Gastronomen vor dem Ruin. Meine erste Reaktion war eine etwas kindische Schadenfreue - denn ich dachte an mich und meine Minijobber-Kollegen. Doch dann machte ich mir die Lage der Anderen bewusst. Zum Beispiel die des Kneipenbesitzers, den ich aus meinen Studententagen kenne. Er bezahlt seine Mitarbeiter anstandslos. Um ihn und seine ehrlichen Kollegen tut es mir Leid.

Für die anderen, die schwarzen Schafe, wünsche ich mir, dass sie mal wieder selbst eine Zeit als Arbeitnehmer über die Runden kommen müssen.

Übrigens, wer als Minijobber nicht von seinem Chef auf Resturlaubstage aufmerksam gemacht wurde, dem ist angeraten, sich rechtlichen Beistand zu suchen. Denn die gute Nachricht zum Schluss: Urlaub verfällt nicht.

Dieser Text ist Teil unserer Bürgerrecherche "Job weg - und nun?" Wir hatten in den letzten Monaten Bürger gefragt, wie sie nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes in die Zukunft blicken. Das Projekt wurde gefördert von "Netzwerk-Recherche".

