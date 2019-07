vor 20 Min.

Jost Lammers wird Chef vom Flughafen München

Ab 1. Januar bekommt der Münchner Flughafen einen neuen Chef. Jost Lammers übernimmt, der bisher Flughafen-Chef in Budapest war.

Neuer Chef des Münchner Flughafens wird der Manager Jost Lammers. Er ist bislang Geschäftsführer des Flughafens Budapest (Ungarn), wie der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Münchner Betreibergesellschaft, Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU), am Montag nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Lammers werde vom 1. Januar 2020 an für zunächst fünf Jahre an der Spitze des zweitgrößten Flughafens Deutschlands stehen. Der Diplom-Ökonom war vor seiner Tätigkeit unter anderem an den Flughäfen in Düsseldorf und der griechischen Hauptstadt Athen unter Vertrag.

Lammers folgt auf Michael Kerkloh, der nach mehr als 17 Jahren an der Spitze des Airports in den Ruhestand gehen wird. Der 66-Jährige hatte die Leitung im Jahr 2002 übernommen.

Immer mehr Menschen passieren den Flughafen München

Der Flughafen München gehört zu den größten in Europa. 102 Fluggesellschaften steuern den Airport nördlich der bayerischen Landeshauptstadt an. Im vergangenen Jahr sind dort mehr als 46,25 Millionen Menschen angekommen oder losgeflogen - so viele wie noch nie.

Das entspricht nach Angaben Kerklohs dem Passagieraufkommen, das 2018 in Summe an den Flughäfen Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart und Nürnberg zusammen erzielt wurde. (dpa/lby)

