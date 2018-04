vor 20 Min.

Julia Klöckner äußert Bedenken zu Glyphosat-Verbot

Der Wirkstoff Glyphosat hat sich in den vergangenen Monaten zu einem der meistdiskutierten wie -gehassten Pflanzenschutzmittel Deutschlands entwickelt.

Agrarministerin Julia Klöckner äußert sich zur Debatte um ein Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Was genau geplant ist.

In der Debatte um ein Verbot des problematischen Unkrautvernichters Glyphosat äußert Julia Klöckner (CSU) Bedenken über die Umsetzung eines Komplettverbots. Stattdessen kündigte die neue Bundeslandwirtschaftsministerin Pläne zur schnellen Reduzierung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels an.

Einen Vorschlag, wie die Anwendung eingeschränkt werden könne, werde sie in den nächsten Tagen machen, sagte Klöckner am Montag vor Sitzungen der CDU-Führungsgremien in Berlin. Darüber wie eine Einschränkung konkret aussehen soll, äußerte sich die CSU-Politikerin allerdings zunächst nicht. "Ich bin da vertragskonform", sagte Klöckner mit Blick auf den Koalitionsvertrag.

Klöckner hält ein Komplettverbot von Glyphosat für europarechtswidrig

Wir müssen Glyphosat überflüssig machen, sagte Klöckner im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Die Ministerin zeigte sich allerdings skeptisch, ob ein mögliches Glyphosat-Verbot wie in Österreich von der EU-Kommission akzeptiert würde. Die Agrarministerin betonte nun, sie habe sich nicht gegen ein Verbot von Glyphosat ausgesprochen sondern lediglich drauf hingewiesen, dass ein Komplettverbot wie in Österreich europarechtswidrig sei. Klöckner möchte sich an den Koalitionsvertrag halten und mit einer Reduzierungsstrategie des Unkrautvernichtungsmittels beginnen.

Da wieder Interpretationen zu Glyphosat laufen: Hier die Passage #KoaVertrag von CDU, CSU und SPD. Daran halte ich mich #Vertragstreue pic.twitter.com/uSc2sURUO5 — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 16. April 2018

Zu Forderungen nach einem Glyphosat-Verbot sagte die CSU-Politikerin: "Es gibt immer viele Wünsche. Und wenn eine Regierung alle Wünsche, die es gibt, umsetzen soll, dann bewegt sie sich gar nicht, weil es viele Wünsche gibt, die sich widersprechen." Deshalb sei es wichtig, sich an Fakten, rechtliche Gegebenheiten und den Koalitionsvertrag zu halten. Dort sei klar gesagt, dass die Anwendung von Glyphosat reduziert und das Mittel grundsätzlich überflüssig gemacht werden solle. "Daran arbeite ich", sagte sie.

Nach monatelangem Streit war das Pflanzenschutzmittel Glyphosat 2017 in der EU für fünf weitere Jahre zugelassen worden. Da die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation den Unkrautvernichter im März 2015 als "wahrscheinlich krebserregend" eingestuft hatte, gab es vor allem aus Deutschland massive Proteste gegen den EU-Entscheid. Die europäische Lebensmittelbehörde Efsa, die Chemikalienagentur Echa und das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung sahen aber keine ausreichenden Belege dafür. (dpa)

