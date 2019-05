vor 39 Min.

Käse-Produzent Hochland wächst in den USA und Russland

Hochland aus dem Allgäu konnte seinen Absatz im vergangenen Jahr erhöhen. Insgesamt läuft es gut für das Unternehmen.

Von Stefan Binzer

Der Käse-Produzent Hochland mit Hauptsitz im Westallgäuer Heimenkirch hat im vergangenen Jahr seinen Käse-Absatz weltweit auf 363.000 Tonnen erhöht. Das ist ein Plus von vier Prozent. Und die Wachstumsstrategie des laut Vorstandsmitglied Hubert Staub „führenden Käse-Herstellers und -Vermarkters in Europa“ soll weitergehen. Für das Jahr 2020 peilt Hochland einen Absatz von 400.000 Tonnen an.

Das Wachstum in 2018 stammt zum größten Teil aus dem Geschäftsfeld Food Service, der Kunden wie McDonald’s und ähnliche Ketten beliefert. Das Geschäft brummt vor allem bei den Tochterfirmen Hochland Russland und Franklin Foods in den USA, das seit 2017 zur Hochland-Gruppe gehört. In Deutschland dagegen haben Preiserhöhungen die Entwicklung gedämpft.

Finanzlage ist für Hochland gut

Hochland hat in den vergangenen Jahren immer wieder Standorte eröffnet oder Firmen hinzugekauft. Neben dem Hauptsitz in Heimenkirch betreibt das Unternehmen im zehn Kilometer entfernten Oberreute und in Schongau (Oberbayern) zwei weitere Werke in Deutschland. Hinzu kommen zwei Standorte in Polen, zwei in Rumänien, drei in Russland, drei in den USA (ein Werk davon ist eine reine Maschinenfabrik) sowie je ein Werk in Spanien und Australien.

2018 sind keine neuen Werke dazugekommen, berichtete auf der Jahrespressekonferenz Vorstandsvorsitzender Peter Stahl. „Wir haben auf den bestehenden Märkten alle Hände voll zu tun, sind aber bereit, weiter zu akquirieren und zu investieren“, sagte Stahl. Die Finanzlage ist ausgesprochen gut mit einer Bilanzsumme von 896 Millionen Euro (Vorjahr: 880) und einer Eigenkapitalquote von 67,5 Prozent. Der Jahresüberschuss betrug 53 Millionen Euro (45).

Unter dem Dach der Hochland-Gruppe befinden sich mehrere Marken: Hochland (vor allem Schmelzkäse), Almette (Frischkäse), Patros (griechischer Käse), Grünländer (Schnittkäse), Valbrie und Valbon (Weichkäse), Gervais (Hüttenkäse), Franklin Foods (in den USA hauptsächlich für Käsekuchen) und Simply V (vegane Produkte aus Mandelprotein und Kokosnussfett als Scheiben, Aufstrich und Reibekäse).

Themen Folgen