Kann ein Blinder als Software-Entwickler arbeiten?

Plus Die Augenkrankheit von Martin Spernau kam schleichend. Trotzdem kann er eine Ausbildung und langjährige Berufserfahrung vorweisen. Doch bei der Jobsuche stößt er auf Probleme.

Martin Spernau steht zur Begrüßung auf, streckt die Hand aus und sieht einem beim Händeschütteln in die Augen. So weit, so üblich. Doch im Fall des 49-Jährigen ist es das eben nicht. Das wird erst ersichtlich, als er sich wieder setzt und den Tisch vorsichtig nach seinem Wasserglas abtastet, neben dem ein zusammengeklappter Stock liegt. Denn Martin Spernau ist blind. Seine Arbeit als Softwareentwickler übt er aber weiter aus. Doch gerade ist er auf Arbeitssuche. Sein Schicksal steht stellvertretend für viele schwerbehinderte Menschen in Deutschland.

Ursprünglich wollte Spernau Kommunikationsdesign studieren. Denn schon früh begann er, Science-Fiction-Illustrationen zu zeichnen. Als er elf war, stellte ein Augenarzt am Uniklinikum Erlangen fest, dass der gebürtige Bamberger Retinitis pigmentosa (RP) hat – eine Augenkrankheit, bei der die Zellen der Netzhaut (Retina) langsam absterben, also das sehfähige Gewebe am Augenhintergrund. Diese Erkrankung verläuft sehr unterschiedlich und kann sich über Jahrzehnte ziehen.

Spernau nutzt Vorleseprogramme

„Schon als Jugendlicher hatte ich einen Tunnelblick“, sagt der 49-Jährige. Seit dem Jahr 2000 ist er zu 100 Prozent schwerbehindert. Doch bis 2010 konnte er Taschenbücher lesen und bis vor knapp fünf Jahren auf dem Computer helle Schrift auf dunklem Grund erkennen. Mittlerweile sieht er nur noch helle und dunkle Konturen in seinem Umfeld und arbeitet ohne Bildschirm. „Mein Bildschirm sind Kopfhörer“, sagt er. Denn Spernau nutzt Vorleseprogramme und solche, die Texte innerhalb von Bildern erkennen.

Spernau beschloss, das geplante Kommunikationsdesign-Studium nicht zu machen („Wie lange kann ich danach den Beruf überhaupt noch ausüben?“), fing nach dem Abitur stattdessen als Drucker an und brachte sich den Grafiker selbst bei. Er gestaltete etwa CD-Cover – so lange, bis es nicht mehr ging. „Von einem Jahr auf das andere habe ich die Farben am PC nicht mehr erkannt“, erklärt der 49-Jährige. Da er sich zuvor aber schon den Web- und Softwareentwickler in Eigenregie angeeignet hatte, arbeitete er hierin für Firmen weiter und programmierte etwa Datenbanken, oft auch im Homeoffice.

Martin Spernau ist nicht allein - tausenden Schwerbehinderten geht es ähnlich

Nach einer einjährigen blindentechnischen Grund-Reha, während der er die Blindenschrift Braille lernte, sowie einer zweijährigen Ausbildung zum „Fachinformatiker Anwendungsentwicklung“ am Berufsförderungswerk Würzburg war Spernau ab Herbst 2013 als Softwareentwickler in Osnabrück tätig, von August 2018 bis Februar 2019 in Gräfelfing. Doch privat verschlug es ihn nach Vöhringen zu seiner Lebensgefährtin. Jetzt sucht er im Ulmer Raum nach einer Arbeit. Doch das gestaltet sich schwierig. Und diese Problematik betrifft nicht nur Martin Spernau. Denn laut des Situationsberichts schwerbehinderter Menschen der Bundesagentur für Arbeit vom Juli 2019 finden Schwerbehinderte schwieriger wieder eine Beschäftigung am regulären Arbeitsmarkt und sind im Schnitt länger arbeitslos als nicht-schwerbehinderte Arbeitslose.

Im Fall von Spernau stelle schon die schriftliche Bewerbung ein Problem dar, da er kaum Antworten erhalte, erklärt Mirko Schliemann. Er ist Geschäftsführer von Aloha Talents, einer auf IT spezialisierten Personalberatung aus Weißenhorn, die seit zwei Monaten versucht, Spernau auf dem Arbeitsmarkt zu vermitteln. Den Grund sieht Spernau in seiner Behinderung. „Wir rufen bei den Unternehmen an und sprechen vor der Einsendung des Profils über das Talent. Bei Martin erwähnen wir seine Einschränkung“, erläutert Schliemann. Durch diese Aufklärungsarbeit würden sich Spernaus Chancen erhöhen, dass die Bewerbung ernsthaft geprüft wird. Spernau erklärt: „Die Firmen merken so, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin.“ Die Hilfe von Aloha Talents scheint zu wirken: Derzeit ist der 49-Jährige mit einem Unternehmen in Gesprächen.

Unwissenheit bei den Firmen über Menschen mit Handicap

Die Firmen hätten oft aus Unwissenheit Angst, Menschen mit Handicap einzustellen, sagt Schliemann. Das zeigt auch eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die sich mit Inklusion am Arbeitsmarkt beschäftigt. Der Tenor der Studie: Digitalisierung führt zu mehr Jobs für Menschen mit Behinderung. Denn barrierefreie Verwaltungssoftwares ermöglichen es, Arbeitsplätze anzupassen. Doch 40 Prozent der befragten Unternehmen fühlen sich nicht ausreichend über rechtliche Bedingungen und finanzielle Unterstützung informiert. Aloha Talents versucht, die Ängste der Firmen zu nehmen. „Es gibt nur ganz wenig, was Martin im Softwareentwicklungsprozess nicht machen kann“, erklärt Schliemann. Ein Kennenlerntag erleichtere vieles: „Ich kann persönlich klären, was geht oder wo ich Hilfe brauche“, sagt Spernau. In der Arbeit dauert manches länger, da er etwa mehr Tastaturbefehle benötigt. Auch schnell zu Kunden fahren ist nicht möglich. Zum Teil muss er zudem anders an seine Arbeit herangehen, es „mit anderen Augen sehen“, da ihm das Visuelle als Hilfe fehlt.

„Das ist aber eigentlich kein Nachteil“, sagt Schliemann. Denn so könnten sich andere Lösungsansätze ergeben, die sogar besser sind. Ein weiteres Plus: „Ich liefere auf Anhieb eine höhere Qualität, da ich konzentrierter arbeiten muss, um Fehler zu vermeiden“, sagt Spernau. Denn Fehler-Unterringelungen sieht er nicht. Außerdem sei das Programmieren bei ihm wie Telefonschach. Er muss alles im Kopf durchdenken, braucht ein mentales Modell, wie und wann etwas passiert. Das führe zu einem tieferen Verständnis der Materie.

Sein Motto: Optimistisch bleiben

Seine 14-jährige Tochter und sein 19-jähriger Sohn aus einer früheren Ehe leben bei ihrer Mutter in Franken. Sie würden mit seiner Erblindung cool umgehen, so wie Spernau selbst. Statt wie früher zu zeichnen oder Modellflugzeuge zu bauen, schreibt er jetzt Science-Fiction-Kurzgeschichten und macht Musik. „Nur das Notenlesen ist schwierig“, sagt Spernau und lacht. Im Sommer leitet er seinen ersten Didgeridoo-Volkshochschulkurs. Sein Motto: Optimistisch bleiben.

„Ich kann mich vergraben oder damit leben, dass manches nicht mehr geht. Und es ergibt sich immer etwas Neues“, sagt er. Das erhofft er sich baldmöglichst auch für seine berufliche Zukunft.

