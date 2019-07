Kfz-Zulieferer: Fast 5000 Jobs in Schwaben bedroht

Plus Immer mehr Hersteller bringen Elektroautos auf den Markt. Das hat Folgen für Zulieferer, die sich etwa auf Teile für Verbrennungsmotoren spezialisiert haben.

Lange Jahre hieß es, die deutschen Autohersteller hinkten in der Elektromobilität hinterher. Zuletzt aber haben gleich mehrere Unternehmen neue elektrische Modelle vorgestellt. Daimler zum Beispiel den EQC, Audi den E-tron und VW den ID.3 – und es soll eine große Anzahl anderer Fahrzeuge folgen.

BMW ist schon länger mit Elektroautos auf dem Markt. Welche Spuren dieser Umbruch gerade auch bei den Zulieferbetrieben in Bayern und Schwaben hinterlassen könnte, zeigt eine neue Studie, die unserer Redaktion vorliegt. Erstellt hat sie das Münchner Ifo-Institut im Auftrag des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages. Skizziert werden dramatische Umwälzungen. Eine große Zahl an Stellen könnte wegfallen.

Rund um den Motor beschäftigen Bayerns Zulieferbetriebe 55.000 Menschen

Grund dafür ist, dass für Elektroautos andere Komponenten gebraucht werden als für Verbrenner. „Wegen der Elektrifizierung der Antriebe wird es in Bayern auch Verlierer geben“, schreiben die Autoren. „Firmen, die Teile und Komponenten für herkömmliche Antriebsstränge herstellen, werden mit fortschreitenden Marktanteilen elektrischer Fahrzeuge zunehmend unter Druck geraten.“ Ein Elektroauto benötigt schlicht keinen Verbrennungsmotor, keine Auspuff- und Abgasanlage, keine Lichtmaschine und keine Kraftstoffpumpen und -filter.

In Bayern sind in der Autoindustrie derzeit rund 137.000 Menschen in Jobs beschäftigt, die in Verbindung mit dem klassischen Verbrennungsmotor stehen. Davon entfallen rechnerisch allein 55.000 Arbeitsplätze auf Zulieferbetriebe, berichten die Autoren der Studie. Da die Umstellung auf die Elektromobilität schrittweise erfolgen und der Verbrennungsmotor ja nicht von heute auf morgen wegfallen dürfte, gehen die Autoren davon aus, dass bis zum Jahr 2030 zwischen 15.000 und 31.000 Beschäftigte direkt betroffen sein dürften.

IHK Schwaben: Zwischen 2400 und 4900 Stellen könnten bis 2030 wegfallen

Auch in Schwaben gibt es eine große Zahl an Zuliefererbetrieben. Und viele dürften den Wandel massiv spüren: Die Industrie- und Handelskammer Schwaben hat berechnet, dass in unserer Region bis zum Jahr 2030 zwischen 2400 und 4900 Jobs wegfallen könnten, die an der bisher dominierenden Verbrennertechnologie hängen. Erste Warnzeichen gibt es in Bayern bereits: In Bamberg habe Bosch bereits 200 von rund 7000 Beschäftigten entlassen. Dort werden Teile für Verbrennungsmotoren gebaut.

Ein Problem ist dies aus Sicht der Autoren, da die Automobilbranche im Freistaat „eine Schlüsselindustrie für Wohlstand, Innovation und Beschäftigung“ sei. Das durchschnittliche Jahresgehalt in dem Wirtschaftszweig liege zum Beispiel bei rund 75.000 Euro.

Doch die Branche ist nicht nur aufgrund der Elektromobilität im Umbruch. Daneben treten Trends wie das autonome Fahren oder neue Mobilitätsangebote wie Carsharing. Der Wandel habe „das Potential, das Wettbewerbsumfeld im Fahrzeugbau in den kommenden 10 bis 15 Jahren komplett neu zu gestalten“, sagen die Autoren. Dabei gebe es auch Chancen: Im Bereich der Sensorik seien deutsche Hersteller zum Beispiel mit einem Weltmarktanteil von 50 Prozent führend.

IHK-Fachmann Matthias Köppel: Qualifizierungschancengesetz nutzen

Eine Subventionierung der Fertigung von Batteriezellen in Deutschland halten die Autoren dagegen für wenig zielführend. In den hochautomatisierten Fabriken würden wohl wenig Jobs entstehen. Besser wäre es, die Förderung der Material- und Batterieforschung zu intensivieren. Leider kam Augsburg bekanntlich bei dem geplanten Bau einer Forschungsfabrik für die Batterie-Fertigung nicht zum Zuge.

Angesichts des Umbruchs kommt es nun zudem darauf an, die Mitarbeiter für die Zukunft weiterzubilden, sagt Matthias Köppel, Leiter des Bereichs Standortpolitik an der IHK Schwaben. „Wir brauchen einen neuen Anschub bei der Qualifizierung der Beschäftigten“, fordert er.

Einen Rahmen dafür gebe es bereits: das neue Qualifizierungschancengesetz der Bundesregierung. Hier fördert die Bundesarbeitsagentur kleineren und mittelständischen Unternehmen eine Fortbildung der Belegschaft und übernimmt komplett oder zu großen Teilen Lehrgangskosten und Lohn.