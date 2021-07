Energieforscher warnt: „Noch fünf Jahre warten geht nicht“

Warnungen hat es jetzt genügend gegeben. Wir brauchen politisches Handeln!



1. Die PolitikerInnen, insbesondere die Regierenden, müssen unermüdlich der Bevölkerung sagen, dass infolge von Zwischenpufferungen die Erdaufheizung mit vielen Jahren Abstand der Freisetzung von Treibhausgasen folgt. Dass das, was wir heute an Treibhausgasen emittieren, überwiegend erst in Jahren die Wärmerückstrahlung auf unsere Erde erhöht.



2. Dass nach Überschreiten der roten Linien von 1,5 oder 2 ° C Aufheizung infolge Kipppunkten im Klimasystem (z. B. durch schmelzendes Meereis in der Arktis wird weniger Licht ins All reflektiert und mehr vom Meerwasser absorbiert, das dann noch schneller warm wird) es auf unserer Erde katastrophal zu werden droht.



3. Dass wir alle Techniken haben, um uns klimaneutral gut mit Energie zu versorgen. Dass diese Techniken einsatzfähig sind, ständig noch verbessert werden und uns die Energie sogar preiswerter als die alten Techniken (Atom, Erdgas, Erdöl, Kohle) liefern.



Raimund Kamm

Antworten Melden Permalink