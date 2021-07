Ausgebrannt: Werden Diesel-und Benzinmotoren wirklich bis 2035 abgeschafft?

Plus Offenbar plant die EU-Kommission ein Verbot für Neuwagen mit Diesel- oder Benzinmotor ab 2035. Warum es bis zur Klimaneutralität trotzdem noch ein weiter Weg ist.

Die Zeit für Diesel- und Benzinantriebe läuft ab. Gut eine Woche, bevor die EU-Kommission ihr mit Spannung erwartetes Programm „Fit for 55“ zum Abbau der CO2-Emissionen um 55 Prozent bis 2030 präsentiert, zeichnet sich bereits ab, dass herkömmliche Antriebe wohl bald auslaufen. Zwar betont die EU-Behörde, dass die letzten Beschlüsse erst unmittelbar vor der Veröffentlichung am Mittwoch nächster Woche fallen. Außerdem zeichnet sich ab, dass es keine konkreten Vorgaben oder Verbote für bestimmte Motorenarten geben soll. Aber das ist wohl nur ein schwacher Trost. Denn die Zahlen, mit denen der für das Klimapaket zuständige Vizepräsident der Kommission, Frans Timmermans, die Verhandlungen bestreitet, sind deutlich.