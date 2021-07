Kann ich klimaneutral leben? Ein Selbstversuch

Von David Holzapfel - 11:47 Uhr

Wirtschaft und Politik übertreffen sich derzeit scheinbar bei ihren Versprechen, das Klima zu schützen. Doch am Ende muss jeder selbst ran, auch wenn es wehtut.

Dieser Text beginnt mit einer Beichte. Ich bin ein Klima-Sünder. Zwar verdränge ich das bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Aber es ist so: Während andere meines Alters für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, bleibe ich zu Hause. Im Supermarkt achte ich nur bei guter Tagesform darauf, Produkte mit wenig Verpackung zu kaufen. Ich fliege in den Urlaub, manchmal in weit entfernte Länder. Ich bestelle im Internet, obwohl ich dutzende von Einzelhändler vor meiner Haustüre habe. Der Grund? Ich bekomme die Produkte dort ein paar Euro günstiger und direkt vor die Wohnung geliefert.