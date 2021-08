Steigende Inflation darf nicht zu maßlosen Lohnabschlüssen führen

Die Teuerung steigt in Deutschland wohl Richtung fünf Prozent. Doch Gehaltsabschlüsse in dieser Höhe wären für die Volkswirtschaft gefährlich.

Die Rückkehr der Inflation in Deutschland wird die Tarifpolitik in den nächsten Monaten maßgeblich bestimmen. Wenn die Teuerung nach zuletzt 3,8 Prozent weiter Richtung fünf Prozent marschiert, steigt der Druck auf die Arbeitgeber, den Gewerkschaften in Lohnrunden zumindest einen Ausgleich für den Preisauftrieb zu gewähren. Dabei sind natürlich - und das weiß auch die Arbeitnehmerseite im Öffentlichen Dienst - keine Abschlüsse von vier bis fünf Prozent vermittelbar. Die Zauber-Formel für die anstehenden Gehaltsrunden ist vielmehr die Drei vor dem Komma. Vom Geschick der Verhandler wie Verdi-Chef Frank Werneke hängt es ab, ob hinter dem Komma noch einiges draufgepackt wird.

Frank Werneke ist Vorsitzender der Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi. Foto: Gregor Fischer, dpa

Denn selbst wenn die Inflation zum Jahresende auf fünf Prozent nach oben schießt, stellt das eine Momentaufnahme dar. Schon 2022, das sagen etwa die Prognostiker der Bundesbank voraus, sollte die Teuerung auf ein erträglicheres Maß zurückgehen. Gewerkschaften wie Verdi oder die Lokführer-Organisation GDL dürfen daher nicht über das Ziel hinausschießen, schließlich werden jetzt Tarifverträge ausgehandelt, die im nächsten Jahr greifen. Hier ist Augenmaß gerade im Öffentlichen Dienst gefragt, schließlich musste der Staat als Retter in der Corona-Not an seine finanzielle Schmerzgrenze gehen. Dabei sollte der letzte Abschluss im Öffentlichen Dienst für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen als Orientierung dienen, der etwa Erhöhungen von 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung vorsieht. Aus dem Ergebnis spricht Vernunft.

Keine Zeit für ein fettes Lohn-Plus

Ein fettes Lohn-Plus von acht Prozent im Volumen, wie es Wernekes Vorgänger Frank Bsirske 2019 für die Beschäftigten der Länder in seligen Vor-Corona-Zeiten erstritten hat, passt nicht in die momentane, immer noch durch die Pandemie überlagerte wirtschaftliche Gesamtsituation. Einen solchen Bsirske-Gedächtnisabschluss gibt es so schnell nicht mehr. Denn durch Tarifeinigungen über vier Prozent könnte eine gefährliche Lohn-Preis-Spirale, vor der Volkswirte stets warnen, in Gang kommen. Gehalts- und Preiserhöhungen schaukeln sich dabei gegenseitig in fataler Weise immer mehr auf. Die Folgen sind abschreckend: Am Ende rechtfertigen Unternehmen Preisaufschläge mit anziehenden Löhnen. Und Gewerkschafter ihrerseits stellen zunehmend höhere Gehaltsforderungen, weil den Beschäftigten wegen der galoppierenden Inflation Reallohn-Verluste drohen.

Doch die Tarifparteien, also die Arbeitgeber- wie Gewerkschaftsseite, wissen um den Zusammenhang. Wenn also Verdi und Beamtenbund nun fünf Prozent fordern und letztlich mit drei Prozent plus x rechnen, geschieht das im Bewusstsein, dass tarifpolitischer Pragmatismus eine Kardinaltugend auch noch in diesem Jahr ist. Zwar ist die Hoffnung groß, die Corona-Krise bald hinter sich lassen zu können. Es mehren sich aber auch warnende Stimmen, die sorgenvoll auf deutlich steigende Infektionszahlen bei einer nach wie vor zu niedrigen Impfquote hinweisen. In einer derartigen Zeit sind maßvolle Lohnabschlüsse gefragt.

Weselsky gibt den "Mister Knallhart"

Dass Verdi und Beamtenbund dazu in der Lage sind, haben sie in der Corona-Zeit bewiesen. Bei Lokführer-Chef Claus Weselsky kann man sich hier leider nicht sicher sein. Er gibt unverdrossen den „Mister Knallhart“ und versucht mit aller Macht die Einzelinteressen einer kleinen Gruppe in Ellenbogen-Manier durchzusetzen. Mit Streiks bei der Bahn verfügt er hier über ein maximales Druckpotenzial, was der Gewerkschafter konsequent ausnutzt. Er steuert seinen Zug namens „Ego“. Das kann und wird kein Vorbild für den Öffentlichen Dienst sein. Dabei müssen aber auch die Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst Maß halten, wenn sie einen Kompromiss mit Verdi und Beamtenbund erreichen wollen. Ihr Vorstoß, die Eingruppierung der Beschäftigten grundlegend neu zu regeln, provoziert die Gegenseite unnötig, könnte das doch für Beschäftigte zu Einkommensverlusten führen. Insofern ist die Stimmung gleich zum Auftakt der Tarifrunde belastet.

