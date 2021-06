Kreis Landsberg

17.06.2021

Intel sucht Standort: Kommt eine große Chip-Fabrik nach Penzing?

Plus Der US-Riese Intel plant ein gigantisches Werk. Die Gemeinde Penzing im Kreis Landsberg ist interessiert und hätte Platz. Doch die Bedingungen der US-Amerikaner haben es in sich.

Der amerikanische Chip-Gigant Intel will seine Produktionskapazitäten in Europa massiv ausbauen – und könnte auf seiner Suche nach einem geeigneten Standort in unserer Region fündig werden. Die Gemeinde Penzing im Kreis Landsberg am Lech will sich offenbar bewerben. Bürgermeister Peter Hammer bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass sich der kleine Ort für das Milliardenprojekt, das tausende Arbeitsplätze schaffen könnte, interessiert. Angeblich hat sich der Gemeinderat bereits in nicht öffentlicher Sitzung damit befasst. Das wollte der CSU-Politiker offiziell weder bestätigen, noch dementieren. Klar scheint aber, wo das neue Chipwerk des US-Konzerns stehen könnte.

