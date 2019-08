vor 6 Min.

Kuka holt renommierten Experten als Technikvorstand

Neues Mitglied zieht in den Aufsichtsrat des Augsburger Roboterbauers Kuka ein.

Exklusiv Der Roboterbauer Kuka holt Peter Hofmann als Technikvorstand nach Augsburg. In der Branche gilt das als Coup.

Von Stefan Stahl

Der Augsburger Roboter- und Anlagenbauer Kuka verstärkt seinen Vorstand um Peter Mohnen und Andreas Pabst. Zu den beiden Finanz-Experten stößt nach Informationen unserer Redaktion ab 1. November als dritter Vorstand Professor Peter Hofmann.

Der Spitzenmann der Neutraublinger Krones AG, einem Spezialisten für Abfüll- und Verpackungsanlagen, wird CTO bei Kuka, also Chief Technology Officer. Das Augsburger Unternehmen hat damit einen Technikvorstand gefundenen.

Kuka: Das ist Peter Hofmann

Hofmann, der 1964 in Tuttlingen geboren wurde, ist bisher Senior Vice President Forschung, Entwicklung und Digitalisierung des Maschinenbauers aus der Oberpfalz. Der künftige Kuka-Mann wurde auch als Honorar-Professor für mechatronische Systeme im Automobil an die TU Dresden berufen.

Peter Hofmannwird Technikvorstand bei Kuka. Bild: Kuka

Hofmann studierte Luft- und Raumfahrttechnik sowie Informatik an der Universität Stuttgart. Danach arbeitete er bei Daimler als Entwicklungs-Ingenieur. Seine Karriere führte ihn auch zu weiteren ersten Technikadressen wie Festo in Esslingen. In der Branche heißt es, Kuka sei mit dem Engagement des Experten ein Coup gelungen. Sowohl die Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite zeigen sich dem Vernehmen nach sehr zufrieden mit der Personalie.

Themen Folgen