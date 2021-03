10:00 Uhr

Kuka will nach dicken Verlusten wieder Gewinne machen

Plus Im Corona-Jahr 2020 hat der Augsburger Roboter- und Anlagenbauer Kuka die Zurückhaltung der Kunden deutlich gespürt. Das Unternehmen will Arbeitsplätze abbauen.

Von Stefan Stahl

Trotz eines Aufschwungs im Herbst hat der Augsburger Roboter- und Anlagenbauer Kuka das Jahr 2020 unter dem Strich mit erwartet hohen Verlusten abgeschlossen. Kurz vor Weihnachten warnte der mehrheitlich zum chinesischen Haushaltsgeräte-Konzern Midea gehörende Automatisierungsspezialist die Anleger bereits. Die schlechte Botschaft lautete: Der Maschinenbauer rechnet für 2020 mit einem negativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von minus 108 bis minus 118 Millionen Euro.

Maschinen des Augsburger Roboterbauers Kuka. Bild: Ulrich Wagner (Archivbild)

Die Prognose hat sich nun bewahrheitet. Mit der Vorlage der Bilanz am Donnerstag in Augsburg steht fest: Die Kuka AG hat das erste Corona-Jahr mit einem Verlust (Ebit) von 113,2 Millionen Euro abgeschlossen, während 2019, als die Metall- und Elektroindustrie bereits in der Krise steckte, noch ein Gewinn von 47,8 Millionen Euro zu verzeichnen war. So sagte Unternehmens-Chef Peter Mohnen: „Straffere Strukturen sind notwendig, um für einen Markt gerüstet zu sein, der bereits vor der Pandemie schwierig war und der sich nur langsam erholen wird.“ Um das Unternehmen zu stabilisieren, hat das Management „umfassende Spar- und Effizienzmaßnahmen“ eingeleitet.

Augsburger Firma Kuka plant, Arbeitsplätze abzubauen

Dazu gehört auch ein nochmaliger Abbau von bis zu 270 Arbeitsplätzen am Standort Augsburg, wo zuletzt noch rund 3500 Mitarbeiter beschäftigt waren. Das hatte Mohnen im November 2020 angekündigt. Dem Firmen-Chef ist es wichtig, dass es hier bei Kuka „keinen Rundumschlag“ wie zuletzt bei anderen Unternehmen gebe. Er sprach von Personalanpassungen „mit Augenmaß“.

Doch das Unternehmen spürt nach wie vor die Auswirkungen der Corona-Pandemie: Folglich sank der Auftragseingang 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 12,5 Prozent auf rund 2,79 Milliarden Euro, während der Umsatz sogar um 19,4 Prozent auf etwa 2,57 Milliarden Euro einbrach.

Der Maschinenbau ist wichtig für den Großraum Augsburg. Bild: Ulrich Wagner (Archivbild)

Doch es gibt auch positive Tendenzen. Mohnen verwies darauf, dass Kuka „netto schuldenfrei und mit einer stabilen Finanzlage“ aus diesem Geschäftsjahr geht. Der Free Cashflow, also die freien Finanzmittel, lagen bei 37 Millionen Euro und damit deutlich höher als in den Vorjahren.

Augsburger Unternehmen Kuka will trotz Corona-Pandemie nicht an Innovationen sparen

Die Kenngröße ist gerade in Krisenzeiten wichtig. Das Unternehmen spart in einer schwierigen Lage nicht an Ausgaben für Innovationen: Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen 2020 auf 178 Millionen Euro, während es 2019 160,5 Millionen Euro waren. Einige Kuka-Bereiche wie die Logistik (Swisslog und Swisslog Healthcare), die etwa Automatisierungslösungen für Krankenhäuser und Apotheken liefern, konnten sogar leicht positive Ergebnisse abliefern.

Das Augsburger Unternehmen Kuka baut infolge der Corona-Pandemie Stellen ab, an Innovationen soll jedoch nicht gespart werden. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Der Kuka-Chef ist auch deshalb für 2021 zuversichtlich, weil der Konzern schon im vergangenen Jahr mehr Aufträge auf dem weltweit am stärksten wachsenden Robotermarkt in China einfahren konnte. Mohnen will „Robotik für alle verfügbar machen“. So soll die Eintrittsschwelle in Automatisierung erheblich sinken. „Das ist unsere Mission für 2030“, sagte er. Seiner Ansicht nach wird Automatisierung mittelfristig ein Gewinner der Krise sein. Dabei will Kuka gerade in China mit extra auf den Markt zugeschnittenen neuen Robotern wachsen und setzt hier auf die Kooperation mit Midea.

