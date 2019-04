vor 59 Min.

Kuka zeigt sich verhalten optimistisch

Mit besseren Zahlensoll es aufwärtsgehen

Von Stefan Stahl

Nach einem turbulenten Jahresende 2018 konnten die Chefs des Augsburger Roboter- und Anlagenbauers Kuka zuletzt wieder etwas Optimismus zurückgewinnen. So rechnen sie mit einer leicht steigenden Nachfrage und erwarten Wachstum vor allem aus China sowie generell aus Asien. Das geht aus dem Bericht für das erste Quartal dieses Jahres hervor. Damit scheint langsam wieder etwas mehr Ruhe in den Konzern zu kommen, nachdem Ende 2018 Kuka-Chef Till Reuter gehen musste und sein Nachfolger Peter Mohnen für dieses Jahr den Abbau von rund 350 Arbeitsplätzen in Augsburg verkündet hatte.

Da kommen ordentlich ausgefallene Quartalszahlen sicher zur rechten Zeit für das neu aufgestellte Management: So lag der Auftragseingang mit 895,2 Millionen Euro in etwa auf Vorjahreshöhe, wenn auch beim Umsatz ein leichter Rückgang auf 737,7 Millionen gegenüber noch 744,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zu verzeichnen war. Doch das Ergebnis nach Steuern zeigt mit 15,0 gegenüber 9,7 Millionen Euro eine klare Tendenz nach oben.

Themen Folgen