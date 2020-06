vor 32 Min.

LEW will trotz der Corona-Krise weiter investieren

Energieversorger Lechwerke (LEW) will auch in Zukunft auf erneuerbare Energiuen setzen.

Plus Trotz Corona: Die Bilanz von LEW sieht gut aus, der Konzern schüttet eine Dividende aus. Was der Vorstand von der Politik fordert und was das für Kunden heißt.

Von Christof Paulus

Mit ihrem grünen Image halten die Lechwerke (LEW) nicht hinterm Berg. Ihr Geschäftsmodell sind erneuerbare Energien, vor allem Wasserkraft. LEW hat deshalb ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Die Regierungen in Berlin und München schlugen 2019 einen zunehmend grünen Kurs ein, trafen einige Entscheidungen, die LEW-Vorstandsmitglied Markus Litpher als „wichtig“ bezeichnet. Dann kam die Corona-Pandemie, die auch das Unternehmen in Ungewissheit ließ. Doch die Signale, die das Unternehmen jetzt sendet, dürften Kunden und Beschäftigten gefallen.

Trotz Corona-Krise: LEW zahlt Dividende und will weiter investieren

Denn die Bilanz, die der Vorstand bei der Hauptversammlung der Aktionäre am Dienstag präsentiert hat, liest sich gut. Eigentlich hätte diese im Mai stattfinden sollen, aufgrund der Pandemie wurde sie verschoben und fand virtuell statt. Aktionäre und Beobachter konnten sie per Livestream verfolgen und bekamen die Geschäftszahlen des Vorjahres präsentiert.

Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von 142 Millionen Euro, das ist etwas mehr als 2018. Während andere Unternehmen angesichts der zu erwartenden Wirtschaftskrise ihr Geld lieber horten, entschied LEW sich für einen anderen Weg, will weiter investieren und zahlt seinen Aktionären eine Dividende.

Energieverbrauch ist während der Corona-Krise gesunken

Denn auch wenn Litpher sich vorsichtig gibt, ist auf der Versammlung keine Furcht vor den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Unternehmen zu spüren. Zwar sei eine belastbare Prognose dessen, was LEW infolge der Corona-Krise erwartet, noch nicht möglich, sagt Litpher. Allerdings sei die Energiebranche weniger stark von der Pandemie betroffen als andere Wirtschaftszweige.

Im April ist der Stromverbrauch in Deutschland dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zufolge zwar um 13 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Jedoch sinkt dieser stets, je näher die Sommermonate sind, wie Messungen der vergangenen Jahre zeigen. Zudem sei er in Schwaben weniger stark als im Bundesschnitt gefallen, sagt LEW-Chef Litpher.

Da die Ausgangsbeschränkungen die Menschen dazu zwangen, zu Hause zu bleiben, sei die Stromabnahme aus privaten Haushalten sogar leicht gestiegen. Und auch der Aktienkurs von LEW macht Hoffnung: Nach einem kurzen Abschwung Mitte März ist dieser nun wieder etwa auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie.

LEW fährt Corona-Vorsichtsmaßnahmen für Mitarbeiter langsam zurück

Das Unternehmen fährt die Vorsichtsmaßnahmen inzwischen wieder zurück. Die Mitarbeiter kehren vereinzelt aus dem Homeoffice an die LEW-Standorte zurück, sagt Litphers Vorstandskollege Norbert Schürmann. Mit den Maßnahmen, die die Politik während der Pandemie ergriffen hat, zeigt sich der Konzern weitgehend zufrieden.

Das geplante Konjunkturpaket der Bundesregierung habe „richtige Ansätze“, sagt Litpher. Er begrüßt, dass sowohl die Mehrwertsteuer vorübergehend herabgesetzt wird, als auch, dass die Umlage im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) fallen soll. Zudem unterstützt er das Ende des Solardeckels. Demnach würde nicht mehr die Förderung für alle Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt Leistung automatisch enden, sobald die wohl demnächst erreichte Grenze von 52 Gigawatt eingespeistem Solarstrom erreicht ist.

LEW-Chef fordert weitere Reformen in Sachen erneuerbare Energien

Jedoch fordert Litpher weiterführende Reformen – auch unabhängig von der Corona-Krise. Das EEG solle etwa grundlegend reformiert werden, die Stromsteuer auf europäisches Mindestmaß fallen. Das entspricht weitgehend den Forderungen, die kürzlich ein Beratergremium des Bundeswirtschaftsministeriums veröffentlicht hatte.

Dort hieß es zudem, dass der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid teurer werden solle – so wie es Litpher bereits 2019 gefordert hatte. Die Hoffnung dahinter betrifft unmittelbar die Kunden von LEW: Strom aus erneuerbaren Energien solle günstiger und somit gefördert werden, während Strom aus fossilen Brennstoffen teurer werden würde.

Bis zu vier Millionen Euro: LEW investiert in Modernisierung der Wasserkraftwerke

LEW kündigt deshalb an, auch im folgenden Jahr weiter in seine Infrastruktur zu investieren. Jährlich wende man etwa 4 Millionen Euro für die Modernisierung von Wasserkraftwerken auf, sagt Schürmann, um diese effektiver zu machen. Zudem treibe das Unternehmen den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen voran. Im Schnitt arbeitet LEW nach eigenen Angaben monatlich an insgesamt 1000 Bauvorhaben. Am Bekenntnis zu erneuerbaren Energien und der Region ändere sich auch in Zukunft nichts, sagen Litpher und Schürmann.

Seit vergangenem Jahr gehört LEW zur Eon-Gruppe. Eon hatte seinen Bereich der erneuerbaren Energien im Oktober an RWE übertragen. Das Unternehmen LEW betrifft das zwar nicht direkt. Einer der Aktionäre hinterfragte im Rahmen der Versammlung dennoch, wie wichtig erneuerbare Energien für LEW-Mutter Eon seien.

