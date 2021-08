Wetterextreme beeinflussen Ernte: Wie Landwirte künftig wirtschaften sollen

Hagel, Hochwasser und niedrige Temperaturen haben Spuren bei der Ernte hinterlassen. Mit einer Ackerbaustrategie will Julia Klöckner nun helfen. Doch es gibt Zweifel.

Die Bauern stehen unter Stress. Das Dürrejahr 2018 hat bei vielen Betrieben tiefe Spuren hinterlassen, die auch im trockenen 2019 nicht ausgeglichen werden konnten. 2021 liegen die Erträge bei vielen Feldfrüchten wohl erneut deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Noch ist die Ernte nicht abgeschlossen, auch weil das Wetter im Juli und August kaum einmal beständig trocken war. Klar scheint aber schon: Die Getreideernte dürfte fast fünf Prozent weniger erbringen als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020. Im direkten Vergleich zum Vorjahr werden rund 2,7 Prozent geringere Erträge erwartet. Das geht aus dem Erntebericht hervor, den Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) am Mittwoch in Berlin vorstellte.

Verantwortlich für diesen Rückgang ist vor allem der Einbruch bei der Wintergerste, der wichtigsten Getreideart in Deutschland. Obwohl die Anbaufläche um 4,4 Prozent anstieg, ging die Erntemenge um 3,5 Prozent zurück. Alle anderen Getreidekulturen liegen bei den Hektarerträgen über dem mehrjährigen Durchschnitt. Auch Obst- und Gemüsebauern klagen wegen niedriger Temperaturen, zu wenig Sonnenschein und nasser oder überschwemmter Böden über unterdurchschnittliche Erträge.

Die Wetterextreme häufen sich

Doch neben dem üblichen Auf und Ab der Ernteerträge war dieses Jahr von Wetterextremen gekennzeichnet. Während der Mai deutlich kühler war als üblich, kehrte sich das Bild im Juni um. Der Monat war der drittheißeste Juni seit Beginn der kontinuierlichen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Gleichzeitig waren die Niederschläge fast ein Drittel höher als im langjährigen Durchschnitt. Was in der Statistik so nüchtern klingt, zeigte sich in der Realität mit teils extrem heftigen Unwettern, Starkregen und großkörnigem Hagel. Pflanzenbestände wurden regelrecht geschreddert, Gewächshäuser zerstört. Doch das war nur das Vorspiel für den Juli, bei dem durch die verheerenden Unwetter im Westen Deutschlands nicht nur viele Menschen gestorben sind und ganze Straßenzüge vernichtet wurden. Daneben wurden aber auch Höfe, Maschinen und Anlagen zerstört, riesige Bodenmengen weggeschwemmt und Ackerflächen verseucht.

So will die bayerische Regierung das Klima retten 1 / 10 Zurück Vorwärts Umbau des Waldes Bis 2025 sollen 30 Millionen Bäume im bayerischen Staatswald gepflanzt werden. Hinzu kommen Forschungsprogramme für sogenannte klimatolerante Bäume und die Stärkung der Klimaforschung in den bayerischen Nationalparken.

Reanturierung der Moore Bayernweit sollen möglichst viele Moore geschützt werden. Unter anderem soll es ein neues Moorwaldprogramm mit 147 Maßnahmen und ein neues Moorbauernprogramm geben. Vorgesehen ist die Förderung moorverträglicher Bewirtschaftungsformen auf 20.000 Hektar Fläche bis 2029.

Schutz des Wassers Um Auenlandschaften als CO2-Speicher zu schützen, wird an der Donau bei Neuburg ein 2000 Hektar großes Auwald-Schutzgebiet ausgewiesen.

Agrar und Ernährung Der Ökolandbau soll in Bayern bis 2030 auf 938.000 Hektar ausgebaut werden. Zudem wird die Forschung zur klimaangepassten und klimaschonenden Landwirtschaft intensiviert.

Innovationen In Augsburg wird ein Zentrum für Klimaresilienz und Klimaforschung eingerichtet. Das Ressourceneffizienz-Zentrum wird zum «Clean-Tech-Hub für Kreislaufwirtschaft der Zukunft» ausgebaut. Bei Resilienz geht es um die Robustheit und Stabilität von Ökosystemen.

Energie In den Staatswäldern sollen etwa 100 neue Windkraftanlagen entstehen, ein Energieeffizienzfonds wird eingerichtet und das 10.000-Häuser-Förderprogramm für energieeffizientes Bauen und Sanieren ausgeweitet. Die umstrittene 10-H-Regel, die den Bau von Windanlagen in der Nähe von Siedlungen regelt, soll aber weiter gelten.

Mobilität Der öffentliche Personennahverkehr soll attraktiver und das Netz soll ausgebaut werden. Das 365-Euro-Jugendticket für Schüler und Auszubildende soll mehr Menschen in Busse und Bahnen bringen.

Klimaarchitektur Schon beim Städte(um)bau sollen Klimafolgen besser mitgedacht werden. Die Umweltinitiative «Stadt. Klima. Natur» soll dazu Impulse geben. Zudem werden städtebauliche Modellprojekte zu einem energieeffizienten Städtebau von der Regierung gefördert.

Holzbau Der nachwachsende Rohstoff soll wieder verstärkt bei Bauvorhaben im staatlichen Hochbau genutzt werden. Dazu werden Leuchtturmprojekte besser gefördert und die Forschung gestärkt.

Verkehr Die staatliche Fahrzeugflotte - also auch die Autos der Polizei - soll bis 2025 mit 66 Prozent weniger Verbrennungsmotoren auskommen. Bei Neuanschaffungen sollen etwa Elektro- oder Hybridfahrzeuge bevorzugt gekauft werden.





Die gesamte Schadensbilanz der Katastrophe liegt noch nicht vor. Doch Meteorologen und Klimaforscher warnen schon lange vor einer Zunahme von Extremwetterereignissen als Folge des Klimawandels. Der kommt zu den großen Herausforderungen hinzu, vor denen die Landwirtschaft steht. Um die Branche zukunftsfest zu machen, hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) nun ihre lange vorbereitete Ackerbaustrategie vorgelegt. Das knapp 60-seitige Dokument ist zuallererst eine Bilanz der Probleme, die meist schon seit Jahren bekannt sind.

Lesen Sie dazu auch

Steigende Bodenpreise zum Beispiel. Viele Betriebe können sich eine Vergrößerung nicht leisten, müssen gar Investitionen aufschieben, da die Erträge die Pachtzinsen kaum aufwiegen können. Weil der Druck auf die Fläche steigt, werden vor allem Kulturen mit den besten Vermarktungschancen angebaut. Das führt zu wenig vielfältigen Fruchtfolgen, die aus Gründen der Umweltfreundlichkeit und langfristigen Ertragssicherung wichtig wären. Vor solchen Zielkonflikten stehen Bauern ständig.

Bioland äußert harte Kritik an dem Papier

Pflanzenschutzmittel sind ein anderes Beispiel. Sie werden von Verbraucherinnen und Verbrauchern zunehmend kritisch gesehen. Doch ohne ihren großflächigen Einsatz ist der Anbau bestimmter Kulturen unter den Bedingungen der konventionellen Landwirtschaft in Deutschland kaum zu machen. Auch wenn der Boden besonders schonend bearbeitet werden soll, damit er bei Starkregenereignissen möglichst viel Wasser speichern kann, greifen viele Bauern auf chemische Mittel zurück.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) stellte den Erntebericht 2021 in der Bundespressekonferenz vor. Foto: Kay Nietfeld, dpa

Der Bayerische Bauernverband äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Papier. Deutliche Kritik kam aber von Umwelt- und Bioverbänden. Gerald Wehde, Leiter Agrarpolitik beim Anbauverband Bioland, sagte unserer Redaktion: "Die Strategie ist ein Papiertiger, der ohne Wirkung bleiben wird. Die Probleme, die er benennt, sind alle bekannt. Aber ohne einen ganzheitlichen Ansatz und wirksame Maßnahmen zur Zielerreichung wird sich nichts ändern."

Klöckner verzettele sich mit Einzelstrategien für Pflanzenschutz, Grünland und nun Ackerbau, anstatt alles vernetzt zu denken. Bezeichnend sei, dass der Ökolandbau in der Ackerbaustrategie nur beiläufig vorkomme, obwohl es Ziel der Bundesregierung sei, 20 Prozent der Fläche bis 2030 ökologisch zu bewirtschaften. Tatsächlich seien die Umweltfolgekosten der konventionellen Landwirtschaft höher als ihre gesamte Bruttowertschöpfung. Der Staat müsse beim Umbau der Landwirtschaft mehr steuern, etwa mit Abgaben auf Pestizide und mineralische Stickstoffdünger, Freiwilligkeit bringe wenig Erfolg.