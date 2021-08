Plötzlich herrscht Zuversicht im bayerischen Bahn-Krimi

Plus Die Chancen sind gestiegen, dass Regionalzüge im Allgäuer Elektronetz Ende 2021 starten können. Doch noch ist der Streit nicht endgültig beigelegt.

Der Konflikt wurde Anfang Mai offenbar. Berichte unserer Redaktion deckten auf, dass sich die Verantwortlichen des Schweizer Zugherstellers Stadler im Streit mit ihrem Kunden, dem britischen Bahnbetreiber Go-Ahead, befinden. Der Konflikt dreht sich um 22 Züge für das Allgäuer Elektronetz. Sie sollen ab Ende dieses Jahres Fahrgäste auf der Strecke München-Buchloe-Memmingen-Kißlegg-Hergatz-Lindau befördern. Dafür hat der in Augsburg sitzende bayerische Ableger des britischen Unternehmens den Zuschlag vom Freistaat, also der bayerischen Eisenbahngesellschaft bekommen.